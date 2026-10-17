El cáncer de mama es la enfermedad oncológica más frecuente entre las mujeres en Argentina y el mundo. En el país, se diagnostican 22.000 casos cada año, 60 mujeres al día. En la ciudad, en los primeros nueve meses del año, el área de oncología del Hospital Centenario atendió a 517 pacientes, ochenta menos que en todo 2025.

Sin embargo, las cifras de mortalidad muestran una tendencia alentadora: a lo largo del período 2014–2024, la tasa estandarizada por este tumor descendió un 14%: de 17,76 a 15,36 cada 100.000 habitantes. Este descenso se produjo de manera sostenida y significativa, a un ritmo de 1,7% anual, según el Ministerio de Salud de la Nación.

La baja se explica, en buena parte, por los avances en los tratamientos y por la detección precoz mediante controles periódicos, con la mamografía como herramienta principal. Cuando el tumor se diagnostica en etapas iniciales, las posibilidades de curación superan el 90%.

En Gualeguaychú, esa detección depende de que los estudios sean accesibles, y ahí trabaja la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (Lalcec), que atiende a mujeres sin cobertura médica ni recursos suficientes. Durante el Octubre Rosa, la entidad prevé realizar 130 mamografías gratuitas, 30 más que el año pasado

Ese objetivo es posible gracias al aporte de la comunidad, que sostiene a la entidad durante todo el año, y a un digitalizador donado recientemente por la Municipalidad. El equipo permitió volver a usar el mamógrafo, que estaba fuera de servicio porque se había roto su sistema de revelado y costaba conseguir placas y productos químicos

“Ya llevamos más de 50 mamografías hechas, y gracias al nuevo sistema de digitalización, la paciente puede ver sus estudios por el teléfono celular, es maravilloso. A partir de la donación, hicimos un arreglo con los CAPS, y este mes les vamos a facilitar 50 mamografías, y el resto del año, serán unas 20 por mes. La campaña durante este mes tiene un costo de cuatro millones de pesos, que conseguimos mediante la realización de rifas y ventas, fuimos juntando peso por peso”, contó Elsa Villiar, colaboradora voluntaria de Lalcec Gualeguaychú.

Fuera de la campaña, la institución hace entre 80 y 100 mamografías por mes para mujeres que no tienen cobertura social, ni medios económicos suficientes. No son gratuitas, salvo durante la campaña de octubre, pero su costo es menor que en el sector privado. El bono que se cobra para realizar el examen se destina a pagarle a las profesionales y sostener los costos fijos del lugar.

“Por los controles, muchas mujeres sobrevivieron a la enfermedad. Es por eso que nosotros sostenemos que la prevención salva vidas”, resaltó.

Desde el año pasado, en Lalcec notan que cada vez llegan más mujeres a la institución: “Muchos tienen cortada su obra social y el Hospital está sobrecargado. La crisis se nota en todos lados y los temas relacionados con la salud no quedan exentos; personas que pagaban su bono, ahora no pueden hacerlo, y nosotros nunca dejamos de atender un paciente por cuestiones económicas”.

Factores de riesgo, genética y la importancia de la mamografía a tiempo

El cáncer de mama no puede prevenirse por completo, pero sí detectarse a tiempo, cuando es curable en más del 90% de los casos, a través de estudios por imágenes, principalmente la mamografía. Asimismo, es posible adoptar medidas para disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad como mantener un peso adecuado, hacer ejercicio con regularidad, limitar el consumo de alcohol, no fumar y tener una dieta variada y nutritiva.

El cáncer hereditario quizá es uno de los factores de riesgo más importante, pero no el más frecuente, ya que sólo entre un 5% y un 7% de las pacientes tienen una base genética en su origen.

Puede sospecharse de un caso de cáncer de mama hereditario cuando aparece en familias en las que padecieron la enfermedad más de un familiar de primer grado (madre, hermana o hija) o más de dos de segundo grado (tía, abuela), a edades tempranas (menores de 45 años), en forma bilateral (afectando a las dos mamas) y en miembros masculinos de la familia.

De acuerdo a las indicaciones de la Sociedad Argentina de Mastología: “Toda mujer debe familiarizarse con la manera natural en que lucen y se sienten sus mamas e informar inmediatamente a su médico cualquier cambio que note en ellas. En este sentido, el autoexamen permite que las mujeres tengan un conocimiento de su cuerpo y de sus mamas. Sin embargo, no es una herramienta de diagnóstico precoz dado que cuando un nódulo es palpable suele tener al menos 1 centímetro de diámetro, es decir que la enfermedad no se encuentra en sus estadios iniciales”.

La licenciada en bioimágenes Aldana Belén Gómez señaló: “Es importante que a partir de los 40 años las mujeres se hagan una mamografía, ya que según el Consenso Intersociedades del 2021, la tasa de incidencia por cáncer de mama se incrementa de forma significativa a partir de los 35 años. Uno de cada seis cánceres ocurre en mujeres de entre 40 y 49 años. El riesgo de desarrollarlo a diez años en mujeres de 40 es de 1 en 69. En el caso de las de 30 años, es de 1 en 229 y en las de 50 años es de 1 en 42. El 17% del total de muertes ocurre entre los 40 y los 49 años y el 16% se diagnostica en esa franja etaria”.

¿Dónde y cómo acceder a los controles?

Para aquellas mujeres sin cobertura médica ni recursos suficientes que deseen realizarse una mamografía, Lalcec Gualeguaychú articula la asignación de turnos a través de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), CIC o Nodo de referencia de la ciudad y en su propia sede en 25 de Mayo 1560.

Durante este mes de concientización, la entidad dispuso un cupo especial de mamografías gratuitas en el marco de la campaña, mientras que el resto del año mantiene un sistema de atención accesible con bonos contribución destinados a sostener el servicio y el trabajo de los profesionales. Las interesadas pueden acercarse al CAPS más cercano o comunicarse con la institución para coordinar los controles preventivos al teléfono (3446) 433166 o mediante mensajes de WhatsApp al (3446) 209102.

Remar por la vida: deporte y concientización

En el marco de las acciones por el Octubre Rosa destinadas a concientizar sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama, el Club Regatas llevará adelante la Flotada Rosa en las aguas del río. La propuesta sumará un marco especial al articular la difusión del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama con las actividades del Mundial de Canotaje.

La convocatoria está fijada para mañana a las 15 horas en la sede de la institución. Allí se reunirán los participantes para alistar las embarcaciones y comenzar la navegación colectiva inmediatamente después de que concluya la última prueba deportiva de la jornada inaugural.