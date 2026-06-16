El espacio creado para promover el encuentro y el envejecimiento activo tuvo una exitosa tercera edición ya que la convocatoria reunió a más de 500 adultos mayores provenientes de distintos barrios de la ciudad, quienes compartieron una jornada intensiva de actividades recreativas, deportivas y culturales.

El encuentro estuvo encabezado por la viceintendenta Julieta Carrazza, junto al secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y el equipo técnico del Área de Adultos Mayores, quienes acompañaron a los participantes en las distintas actividades que comprendieron varias propuestas simultáneas. Los presentes participaron en torneos e instancias de golf croquet, newcom, tejo y juegos de cartas, sumado a espacios formativos como el taller de tejido, el taller de manejo de celulares y clases guiadas de gimnasia adaptada.

Hacia el mediodía, se coordinó un almuerzo que contó con la colaboración del Ejército Argentino para la confección y distribución de las viandas garantizando la viabilidad del servicio alimentario para el total de los concurrentes.

La agenda de la tarde continuó con una merienda compartida y una grilla artística que incluyó la presentación del taller de folklore de Unión de Suburbio, una obra teatral producida por el Área de Adultos Mayores, la música en vivo del conjunto Néstor Basa Trío —con la danza de la pareja de Teresita Torres Pereyra y Víctor Hugo Doello—, el show de Roberto Martínez “Ro”, una colorida intervención temática sobre el Mundial de fútbol y el cierre con la banda "Los + duendes".

Durante todo el día, el equipo de la Subsecretaría de Salud montó un operativo especial en el lugar donde se aplicaron dosis de la vacuna antigripal, se realizaron controles de signos vitales y tareas de asistencia en primeros auxilios.

Se garantizó el transporte gratuito a los asistentes con recorrido de colectivos por distintos barrios de la ciudad.