Desde que se habilitó la inscripción online, el Plan de Alivio Financiero impulsado por el Gobierno de Entre Ríos junto a Banco Entre Ríos continúa mostrando una importante respuesta de la comunidad y sigue vigente.

Hasta el momento, el programa recibió más de 5.500 solicitudes de empleados públicos, privados y jubilados interesados en reorganizar sus compromisos financieros.

Beneficios del programa

* 60 días de gracia: el beneficiario comienza a pagar recién en el tercer mes.

* Tasa fija del 60% TNA.

* Plazos de hasta 60 meses.

* Destinado a empleados -públicos y privados- y jubilados.

Cómo inscribirse

El Plan de Alivio Financiero continuará abierto durante los próximos meses para quienes deseen acceder al beneficio.

La solicitud es simple y se realiza de manera 100% online.

1) Ingresar a la web oficial del Banco Entre Ríos https://www.bancoentrerios.com.ar/personas/prestamos/plan-alivio-financiero

2) Completar los datos básicos y la información solicitada en el formulario.

3) El Banco analiza cada situación particular y se comunica con el cliente para informarle el resultado de la evaluación crediticia.

4) Si el cliente está calificado, el banco le otorga un turno para avanzar con el trámite y luego presentar los certificados de deudas.

La iniciativa está destinada a empleados públicos, empleados privados y jubilados de la provincia y permite cancelar deudas con distintas entidades mediante una nueva financiación con hasta 60 cuotas, tasa fija preferencial y 60 días de gracia para comenzar a pagar, brindando una herramienta concreta para ordenar las finanzas personales y recuperar capacidad de ingreso.