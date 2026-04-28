En el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, la Subsecretaría de Salud desplegó un operativo en el Mercado del Munilla atendiendo a más de 60 vecinos, facilitando el acceso a vacunas y consultas médicas en un punto estratégico.

Este lunes 27 de abril tuvo lugar una nueva Jornada de Vacunación de las Américas en el Mercado del Munilla, con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización y fortalecer las estrategias de prevención en toda la comunidad.

La actividad contó con una gran concurrencia de vecinos, quienes se acercaron de manera sostenida durante la jornada para completar sus esquemas de vacunación y realizar los controles de carnet pertinentes en un espacio cercano y accesible.

En el marco de este despliegue, se desarrolló además un abordaje integral de salud coordinado por el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Munilla, lo que permitió ampliar la atención a distintas áreas y brindar un servicio más completo a la población.

Según los registros oficiales, se registraron atenciones clínicas, psicológicas y de odontología, controles, vacunación e intervenciones del Área de Trabajo Social.