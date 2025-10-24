"CORAZÓN ACTIVO"
Más de 60 personas participaron de la jornada de capacitación en RCP y primeros auxilios
Este jueves se desarrolló en el Centro de Convenciones una nueva capacitación gratuita del programa “Corazón Activo”, con gran participación de la comunidad.
Las políticas de salud preventiva buscan ser fortalecidas a través del programa “Corazón Activo – Gualeguaychú Ciudad Cardioprotegida”, una iniciativa que promueve la capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y el uso de Desfibriladores Automáticos Externos (DEA), además de fomentar la prevención de enfermedades cardiovasculares.
En ese marco, la Subsecretaría de Salud llevó adelante una jornada gratuita y abierta a la comunidad en el Centro de Convenciones (Estrada 1080). La capacitación, que contó con la participación de más de 60 personas, se realizó en dos turnos, a las 8 y a las 10 horas, y estuvo a cargo del Licenciado en Enfermería Luciano Gómez y su equipo.
Durante la actividad, los asistentes aprendieron maniobras básicas de RCP y técnicas de primeros auxilios, incorporando conocimientos fundamentales para actuar ante emergencias y brindar una respuesta rápida y eficaz que puede salvar vidas. La propuesta estuvo orientada tanto a vecinos como a trabajadores de instituciones, comercios y espacios públicos, fortaleciendo la formación comunitaria en salud.
El programa Corazón Activo tiene como objetivo posicionar a Gualeguaychú como una ciudad cardioprotegida, impulsando la instalación de desfibriladores en espacios públicos y la promoción de hábitos saludables que reduzcan los riesgos cardiovasculares en la población.