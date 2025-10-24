Las políticas de salud preventiva buscan ser fortalecidas a través del programa “Corazón Activo – Gualeguaychú Ciudad Cardioprotegida”, una iniciativa que promueve la capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y el uso de Desfibriladores Automáticos Externos (DEA), además de fomentar la prevención de enfermedades cardiovasculares.

En ese marco, la Subsecretaría de Salud llevó adelante una jornada gratuita y abierta a la comunidad en el Centro de Convenciones (Estrada 1080). La capacitación, que contó con la participación de más de 60 personas, se realizó en dos turnos, a las 8 y a las 10 horas, y estuvo a cargo del Licenciado en Enfermería Luciano Gómez y su equipo.

Puede interesarte

Durante la actividad, los asistentes aprendieron maniobras básicas de RCP y técnicas de primeros auxilios, incorporando conocimientos fundamentales para actuar ante emergencias y brindar una respuesta rápida y eficaz que puede salvar vidas. La propuesta estuvo orientada tanto a vecinos como a trabajadores de instituciones, comercios y espacios públicos, fortaleciendo la formación comunitaria en salud.

El programa Corazón Activo tiene como objetivo posicionar a Gualeguaychú como una ciudad cardioprotegida, impulsando la instalación de desfibriladores en espacios públicos y la promoción de hábitos saludables que reduzcan los riesgos cardiovasculares en la población.