El Polideportivo Norte se vistió de fiesta este jueves para celebrar el cierre anual de las Escuelas Deportivas Municipales 2026, con una jornada que reunió a más de 500 chicos y familiares en torno al deporte, el encuentro y la recreación.

La celebración contó con la presencia del intendente Mauricio Davico, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deporte y Juventud, Luis Castillo, y los concejales Raymundo Legaria y Juan Pablo Castillo.

El Intendente felicitó por el gran trabajo realizado en cada escuela deportiva, a los chicos que formaron parte de las actividades durante el año, a los profesores por su labor y a las familias por el acompañamiento. Además, los invitó a sumarse el próximo año, como así también, a participar de la Colonia Municipal de Vacaciones, cuya inscripción quedó abierta esta esta semana.

Hubo exhibiciones, demostraciones de las distintas disciplinas, juegos y sorteos, en una tarde en la que los alumnos pudieron compartir con sus familias parte de lo aprendido durante el año, acompañados por sus profesores y compañeros. Además, los chicos disfrutaron de una merienda y de distintas actividades preparadas especialmente para el cierre de la temporada.

Durante 2026, las Escuelas Deportivas Municipales ofrecieron propuestas de ajedrez, bádminton, básquet, bochas, boxeo, fútbol mixto, gimnasia, hockey sobre césped, hockey sobre patines, multideportes, patín, ritmos, skate, taekwondo y vóley, orientadas principalmente a niños y jóvenes, con espacios de iniciación y aprendizaje deportivo.

La fiesta permitió compartir los avances y experiencias de cada disciplina en un espacio que, a lo largo del año, promueve la práctica deportiva, el aprendizaje, el compañerismo y la participación de niños y jóvenes en distintos puntos de la ciudad.

Las Escuelas Deportivas Municipales forman parte del Programa Deportivo Social que impulsa el Municipio de Gualeguaychú, a través de la Dirección de Deportes, con propuestas gratuitas que acercan el deporte a los barrios y generan espacios de formación, recreación y encuentro.

Con una amplia convocatoria y el acompañamiento de las familias, el cierre de 2026 celebró un año de trabajo compartido y reafirmó el valor de las escuelas deportivas como espacios de crecimiento, integración y desarrollo para la comunidad.