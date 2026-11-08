La visita del papa León XIV a la Argentina es un acontecimiento histórico que no pasa desapercibido por ninguna comunidad católica del país. Un sinfín de grupos de fieles se movilizan en estos días para acudir a su encuentro y participar en alguna de las celebraciones eucarísticas que presidirá el pontífice en nuestra región.

A nivel local, el Obispo de Gualeguaychú Monseñor Héctor Luis Zordán decidió que la Diócesis tenga como punto oficial de peregrinación la misa de Luján, prevista para el miércoles por la mañana. A su vez, este sábado Gualeguaychú ya tuvo un primer acercamiento a la visita papal participando de la misa de Paysandú, a la que acudió el obispo Zordán acompañado de los sacerdotes Jorge Leiva y Héctor Trachitte.

Según informaron desde la Jefatura Departamental de Policía, entre este viernes 6 y miércoles 11 de noviembre, más de 700 gualeguaychuenses viajan desde la ciudad al encuentro del Papa: 114 personas lo hicieron hacia Paysandú y unas 633 lo harán a Luján. La logística involucra a ocho parroquias y cinco empresas de transporte.

En este marco, Ahora ElDía conversó con el Padre Juan Pablo Martinolich, sacerdote a cargo de la Pastoral de Juventud de la Diócesis de Gualeguaychú, y con Alejandra Benedetti, servidora y docente del Instituto Sedes Sapientiae, quienes participarán junto a los jóvenes de la comunidad de la vigilia en el Monumento a los Españoles y de la misa de Luján. El grupo saldrá el martes a las 8 de la mañana desde la iglesia Santa Teresita en una combi con sus 19 lugares completos.

“Nuestra idea es llegar temprano y buscar el lugar que nos asignaron al acreditarnos. Me acredité para confesar en la vigilia, ya que en ese momento también va a realizarse el sacramento de la Reconciliación. Habrá momentos de oración y reflexión, y va a estar con nosotros el Papa León. Cuando termine saldremos para la Basílica de Luján, donde haremos noche esperando el otro día. El miércoles temprano va a comenzar también con momentos de reflexión, oración y canciones, y a las 10 será la misa del Papa, para la cual también ya tenemos un lugar asignado”, contó Martinolich.

Y expresó: "Para nosotros es un motivo de mucha alegría y un momento histórico encontrarnos con el Santo Padre. También nos pone felices el saber que él viene a visitarnos y que trae un mensaje de esperanza para todo el pueblo argentino, creo que eso es sumamente lindo”.

Por su parte, Benedetti detalló que el encuentro del Papa con los jóvenes será el martes a las 20 horas y que en Luján pasarán la noche “tipo campamento”, esperando la misa de despedida de León XIV.

“Participarán chicos de la Pastoral Universitaria, la Pastoral de Juventud, y las servidoras Marisa Menta y yo, que damos clases en el Instituto Sedes Sapientiae y tenemos grupos de catecumenado para adultos e intentamos hacer varias actividades dentro del instituto para acercar la fe a los chicos”, señaló, y manifestó una gran alegría por “poder vivir esta experiencia de comunión con la Iglesia en Argentina”: “Ojalá que esta visita sea para todos nosotros un renovarnos en la fe y volver a caminar juntos como pueblo argentino”, manifesto.

También sumaron su palabra los peregrinos Daniel Covatto y Sandra Servidio. Servidio es la responsable de la santería del santuario diocesano de Nuestra Señora de Lourdes, e integra el equipo de seis mujeres que tuvo la iniciativa de hacer remeras con la imagen de León XIV junto a un pañuelo naranja que llevarán como distintivo los fieles de la diócesis Gualeguaychú.

“Es un acontecimiento muy feliz, estamos todas muy emocionadas. Los vehículos que nos van a llevar deben parar 8 kilómetros antes de llegar a la Basílica. Nos va a costar llegar, pero lo hacemos con muchísima emoción y fe. A este sacrificio lo hacemos para dar gracias al Señor y ver al Santo Padre, porque para quienes profesamos la fe católica es un momento único en nuestras vidas. Me va a emocionar mucho ver al Papa, estar ahí, y sentir a las personas vibrar con la misma fe. Toda la comunidad de Gualeguaychú está muy feliz”, expresó.

Covatto, por su lado, contó que participó de la II Jornada Mundial de la Juventud, cuando Juan Pablo II visitó la argentina en abril de 1987, así como también cuando Francisco en Río de Janeiro llamó a que los jóvenes a hacer lío. “Veo a León XIV como un hombre de Dios y que fue de estrecha colaboración con Francisco, que puso su mirada en él y lo llevó a Roma. Su visita a la Argentina y a Latinoamérica es sumamente importante, porque el ambiente en general está convulsionado por cuestiones ideológicas y demás. Su visita es como poner un bálsamo a las comunidades y lineamientos claros de cómo tenemos que llevar nuestras vidas”, opinó.

El intendente y su encuentro con el Papa

Mauricio Davico participará del evento oficial que tendrá lugar este domingo en el Palacio Libertad, de Buenos Aires, con inicio previsto a las 18.30 horas. El intendente fue invitado por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. La actividad busca congregar a las principales representaciones institucionales del país y formará parte de la agenda oficial del Sumo Pontífice durante su primera jornada en la Argentina.

La Asamblea Ambiental y una carta en mano a León XIV

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú hará entrega de una carta formal al Sumo Pontífice resumiendo su lucha de 23 años en defensa de la "Casa Común" y del río Uruguay. La carta llegará a manos del Papa gracias a la gestión del asambleísta Nahuel Gieco, quien se ofreció a llevarla. Gieco fue invitado por el Vaticano a participar del encuentro con el Mundo del Trabajo que se realizará este lunes en la sede de la UCA, en su carácter de Secretario General de la Red Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo.

La carta, que lleva la firma de los miembros activos de la Asamblea, también fue puesta a disposición durante todo el sábado para que la ciudadanía se acercara a sumar su firma. Según adelantaron desde la organización, “la carta repasa los logros de la Asamblea, advierte sobre la violación sistemática del fallo de La Haya, y se apoya en las encíclicas Laudato Si y Magnifica Humanitas para solicitar la intervención del Papa”.

En ese sentido, los asambleístas indicaron que “el pedido concreto es que se cumpla el fallo de La Haya, que no se autoricen nuevas mega industrias contaminantes extractivistas sobre el río Uruguay y que en Argentina se reviertan los enormes retrocesos en las políticas públicas de protección ambiental”.