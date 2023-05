El Ministerio de Economía de la Nación, confirmó que a partir de mayo subirá el piso del Impuesto a las Ganancias y sólo pagarán las remuneraciones superiores a $ 500.000, lo que permitirá una reducción de trabajadores que pagan el impuesto.



La decisión oficial es que a partir del mes próximo no corresponderá retención alguna del impuesto a las ganancias cuando la remuneración bruta no supere los $ 506.230, inclusive.



En aquellos meses en que la remuneración bruta del mes supere los $506.230 y resulte inferior o igual a $583.851, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada.



Esta decisión permitirá que 250 mil trabajadores dejen de pagar el impuesto en el país. En Entre Ríos serán 6.349 los beneficiados, mientras que en Santa Fe serán 19.309 los trabajadores que ya no pagarán Ganancias y otros 112.267 dejarán de hacerlo en la provincia de Buenos Aires.