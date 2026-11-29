Más de 660 personas participaron este domingo de la 2ª Maratón por Malvinas
La iniciativa convocó a deportistas y vecinos en una jornada de homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, reafirmando el compromiso de la comunidad con la causa nacional.
Este domingo 29 de noviembre se desarrolló la 2ª Maratón por Malvinas, una iniciativa que reunió a deportistas y vecinos en una jornada que combinó actividad física, memoria y reconocimiento a los veteranos de la Guerra de Malvinas. La actividad tuvo como punto de encuentro el Corsódromo y contó con más de 660 personas inscriptas en las distintas modalidades.
La propuesta fue organizada de manera conjunta por el Área de Malvinas y la Dirección de Deportes de la Municipalidad, con el objetivo de continuar generando espacios de participación comunitaria que contribuyan a mantener presente la causa Malvinas y reafirmar el compromiso con la memoria y la soberanía nacional.
Durante la apertura, el intendente Mauricio Davico, que participó de la prueba junto a su hijo, pidió un aplauso para los veteranos y expresó que la jornada estaba dedicada a ellos. También agradeció a las más de 660 personas inscriptas en las distintas pruebas y en la caminata, y destacó el acompañamiento de la comunidad a los veteranos, los caídos y sus familiares.
En su mensaje, Davico remarcó la importancia de mantener viva la causa Malvinas y sostuvo que desde la gestión municipal se trabaja para “malvinizar” de manera permanente, como una forma de reconocer a quienes participaron de la guerra y agradecer su entrega por el país.
Asimismo, el Presidente municipal recordó el sacrificio de los soldados argentinos que partieron a la guerra sin saber si regresarían y señaló que la maratón constituye un homenaje de los gualeguaychuenses a los veteranos y a quienes dieron su vida por la patria.
Acompañaron la jornada el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; la responsable del Área de Malvinas, Nora Dimotta; y los concejales Vanina Basaldúa y Raymundo Legaria, quienes compartieron la actividad junto a los veteranos, corredores, familiares y vecinos presentes.
La actividad comenzó con la acreditación de los participantes en el Centro de Convenciones y continuó con el acto de apertura, durante el cual se entonaron el Himno Nacional Argentino y la Marcha de Malvinas. Fue un momento de homenaje a los veteranos de guerra y de recuerdo a quienes perdieron la vida en defensa de la soberanía argentina.
Posteriormente, se dio inicio a las competencias de 4 y 8 kilómetros, junto con una caminata participativa de 2 kilómetros, que permitió sumar a personas de diferentes edades. Los recorridos atravesaron distintos sectores de la ciudad, mientras familiares, vecinos y equipos de organización acompañaron el desarrollo de las pruebas.
Entre los participantes se destacó la presencia de un bombero que corrió con su uniforme y tubo de oxígeno, sumándose de una manera particular al homenaje. También participó un grupo de integrantes del Ejército Argentino, que formó parte de la propuesta deportiva y conmemorativa.
Al llegar a la meta, los corredores recibieron sus medallas como reconocimiento al esfuerzo y a su participación en una actividad que trascendió lo deportivo para convertirse en una expresión colectiva de memoria y reconocimiento.
Otro de los momentos significativos de la jornada estuvo vinculado al programa educativo Pensar Malvinas, a través del cual instituciones educativas y diferentes grupos de la comunidad trabajaron sobre la memoria, la identidad nacional y la soberanía. En este marco, se realizó una presentación de banderas elaboradas por los participantes, que permitió visibilizar el trabajo desarrollado durante el programa.
La jornada incluyó además la entrega de reconocimientos a los participantes destacados de las distintas categorías de 4 y 8 kilómetros, en un cierre que reunió a corredores, familiares y organizadores.