Durante los últimos meses, más de 70 vecinos participaron de entrenamientos laborales en empresas de la ciudad, en rubros como comercio, industria, servicios, logística y turismo.

Al menos 10 personas se incorporaron al trabajo a través del Programa de Inserción Laboral (PIL) que impulsa el gobierno nacional, y 3 personas con discapacidad fueron incluidas al ámbito laboral con el programa municipal Empleo con Apoyo.

Más de 20 empresas y comercios locales participan activamente, incorporando personal, generando experiencia y acompañando procesos de inserción.

En paralelo, el Municipio impulsa instancias de capacitación técnica y formación para el empleo con propuestas en áreas como programación, electrónica, dibujo asistido y seguridad e higiene. “Estas capacitaciones responden a las necesidades reales del entramado productivo y mejoran las condiciones de acceso al empleo”, resaltaron desde la gestión.

Y concluyeron: “Este modelo parte de una convicción clara: el desarrollo se construye generando capacidades, acompañando trayectorias y promoviendo la inserción en el mundo del trabajo. Por eso, el Estado asume un rol activo, articulando, formando y generando condiciones para que más vecinos puedan acceder a una oportunidad. Gualeguaychú sostiene así una política que apuesta al trabajo como eje del crecimiento, impulsando un camino basado en la formación, la experiencia y la construcción de oportunidades concretas, en articulación con quienes producen, invierten y generan empleo".