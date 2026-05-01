PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL
Más de 70 personas participaron de entrenamientos laborales en empresas de la ciudad
Durante los últimos meses, más de 70 vecinos participaron de entrenamientos laborales en empresas de la ciudad, en rubros como comercio, industria, servicios, logística y turismo.
Al menos 10 personas se incorporaron al trabajo a través del Programa de Inserción Laboral (PIL) que impulsa el gobierno nacional, y 3 personas con discapacidad fueron incluidas al ámbito laboral con el programa municipal Empleo con Apoyo.
Más de 20 empresas y comercios locales participan activamente, incorporando personal, generando experiencia y acompañando procesos de inserción.
En paralelo, el Municipio impulsa instancias de capacitación técnica y formación para el empleo con propuestas en áreas como programación, electrónica, dibujo asistido y seguridad e higiene. “Estas capacitaciones responden a las necesidades reales del entramado productivo y mejoran las condiciones de acceso al empleo”, resaltaron desde la gestión.
Y concluyeron: “Este modelo parte de una convicción clara: el desarrollo se construye generando capacidades, acompañando trayectorias y promoviendo la inserción en el mundo del trabajo. Por eso, el Estado asume un rol activo, articulando, formando y generando condiciones para que más vecinos puedan acceder a una oportunidad. Gualeguaychú sostiene así una política que apuesta al trabajo como eje del crecimiento, impulsando un camino basado en la formación, la experiencia y la construcción de oportunidades concretas, en articulación con quienes producen, invierten y generan empleo".