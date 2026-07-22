El Área de Juventud concretó el cierre de la segunda cohorte del taller de tallado en telgopor. La capacitación gratuita reunió a más de 40 personas en su instancia de apertura, alcanzando un total de 30 participantes para la segunda formación cuyas clases se dictaron en las instalaciones del Centro Cultural “Luis María Luján”.

Las cátedras estuvieron a cargo de los artistas locales Martín Naef y Emanuel Pérez, quienes compartieron contenidos prácticos relacionados con el manejo de herramientas, el corte, el modelado y los acabados en poliestireno expandido, material representativo en la confección de esculturas para las carrozas y comparsas de la Fiesta Nacional Carnaval del País.

Este taller forma parte del programa "+Carnaval" y responde a una política pública orientada a fortalecer la empleabilidad genuina en la ciudad.

El dominio del tallado en telgopor no solo profesionaliza los oficios tradicionales ligados a la industria del espectáculo y la escenografía del carnaval, sino que amplía el campo de inserción laboral hacia la producción de piezas publicitarias, eventos, ambientación y decoración comercial.