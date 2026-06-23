"Ver para Ser Libres" es un programa del Ministerio de Capital Humano de la Nación que, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos y el Gobierno de Gualeguaychú, permitió a 710 niños y adolescentes acceder a controles oftalmológicos y anteojos.

"Es fundamental sostener estas acciones de prevención y promoción de la salud en el territorio. Este tipo de políticas públicas nos permiten trabajar al lado de las familias y garantizar el acceso directo a herramientas que mejoran el rendimiento escolar y el día a día de nuestras infancias", señaló el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano.

Los pasados jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de junio, en el Polideportivo Norte, el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Médanos y el Salón de Usos Múltiples (SUM) Suburbio Sur, se llevaron a cabo las atenciones totalmente gratuitas donde, los equipos especializados, recibieron a un total de 710 pacientes.

Tras las correspondientes evaluaciones oftalmológicas, 467 chicos obtuvieron sus anteojos adaptados a sus necesidades particulares. La última jornada, desarrollada en el SUM Suburbio Sur, sumó la confección de 236 lentes, de los cuales una parte se entregó en el momento y aquellos de mayor complejidad se derivaron al laboratorio para su posterior distribución.

Para la ejecución de este dispositivo, el Gobierno local aportó una inversión presupuestaria destinada a asegurar la contratación de profesionales de la oftalmología, robusteciendo la capacidad del sistema de atención primaria en los barrios. En paralelo, la actividad funcionó de forma integral con la presencia de un nodo de vacunación, donde el personal de enfermería aplicó más de 150 dosis del calendario obligatorio a las familias que se acercaron.