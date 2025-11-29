DEPORTE E INTEGRACIÓN SOCIAL
Más de 800 chicos participaron del cierre de fin de año de las escuelitas deportivas municipales
Una tarde espléndida coronó el cierre anual del Programa Deportivo Social 2025, que alcanzó a más de 800 chicos de 6 a 12 años en 45 escuelas distribuidas en toda la ciudad. La actividad, realizada a las 18 horas en el Polideportivo Norte, contó con la presencia del intendente Mauricio Davico; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; los concejales Vanina Basaldúa, Juan Pablo Castillo y Raymundo Legaria; y el responsable del Área de Deportes, Alfredo Tolosa.
Asimismo, el intendente Mauricio Davico remarcó la importancia de sostener y ampliar las políticas deportivas en los barrios, señalando que el Gobierno concibe al deporte como un eje estratégico para integrar, acompañar y generar oportunidades reales para los chicos. Destacó que el fortalecimiento de estos espacios forma parte de las prioridades de gestión y del rumbo que la ciudad viene consolidando.
Padres y familiares compartieron la jornada junto a los alumnos de las escuelas deportivas que funcionan en clubes de barrio y espacios comunitarios, donde se dictan 17 disciplinas de lunes a sábado.
Desde la Dirección de Deportes se subrayó el impacto social del programa: “El deporte es una herramienta decisiva para construir una sociedad más unida, saludable y con futuro. Para este gobierno municipal, el Programa Deportivo Social 2025 es una inversión directa en el bienestar de nuestros chicos y en la realidad cotidiana de cada barrio. Es el camino que queremos profundizar porque sabemos el impacto que genera”
La fiesta combinó actividades recreativas, muestras de los trabajos finales y prácticas deportivas, dando cierre a un año en el que la participación, la cercanía y la contención fueron los ejes centrales. La propuesta incluyó actividades gratuitas, merienda, apoyo escolar para quienes lo necesiten y un seguimiento integral de la salud. Cada chico inscripto cuenta con seguro, control médico previo y la exigencia del calendario de vacunación completo para alumnos y padres.