Con una convocatoria de 840 personas, este sábado se realizó la quinta edición de “Siga el Baile”, una propuesta destinada a las personas mayores que busca generar un espacio de encuentro, participación, recreación y disfrute.

La jornada se realizó en el Polideportivo Municipal Suburbio Norte y estuvo organizada por el Área de Adultos Mayores de la Municipalidad.

Desde la mañana se desarrolló un amplio cronograma que incluyó actividades deportivas y recreativas, juegos de mesa, música y baile. A lo largo del día también hubo presentaciones artísticas, murga y diferentes propuestas que tuvieron como protagonistas a las personas mayores.

Como parte de la organización, estaba garantizado el transporte de ida y vuelta, facilitando así la llegada de los participantes al Polideportivo y su regreso al finalizar el encuentro. Asimismo, se brindó el almuerzo, que estuvo a cargo del Ejército, y durante la tarde se compartió la merienda.

Según informó el Municipio, la jornada contó además con la presencia de la Subsecretaría de Salud, cuyos equipos realizaron controles de presión arterial y acompañaron el desarrollo de las actividades para brindar asistencia ante cualquier necesidad. También estuvo presente el Área de Accesibilidad e Inclusión, acompañando a los participantes y colaborando durante el encuentro.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la tradicional elección de la reina y el rey de “Siga el Baile”. También se celebraron los cumpleaños de los participantes, sumando otro momento de encuentro y festejo compartido.

Hacia el cierre, la banda Tuka Tuka acompañó una de las instancias más festivas de la jornada, con música y baile que reunió a los participantes y dio continuidad a una celebración que se extendió durante toda la tarde.

Esta quinta edición se desarrolló durante septiembre, en el marco del Mes del Reconocimiento, el Respeto y la Promoción de la Prevención del Maltrato a los Adultos Mayores, que reúne diferentes acciones destinadas a promover el buen trato, la participación y el reconocimiento de los derechos de las personas mayores.

La convocatoria de este año marcó un nuevo crecimiento de “Siga el Baile”: 840 personas participaron de la quinta edición, superando las más de 660 que habían formado parte del encuentro anterior