En la noche del miércoles 21, entre las 21 y las 24 horas, se llevó adelante una nueva edición de “El museo no duerme”, una propuesta cultural que invitó a vecinos y visitantes a recorrer los museos de la ciudad en horario nocturno, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo señaló: “Fue una noche fantástica, viendo la gran participación de la gente y disfrutando de cada una de las ofertas artísticas. Tenemos muchísimas ganas de seguir apostando a este programa para hacerlo de forma habitual y permanente. La participación del público nos muestra que los museos están cada vez más vivos”.

Museo Ferroviario Enrique Aagaard

El Museo Ferroviario Enrique Aagaard, perteneciente a la Dirección de Espacios Verdes, ofreció visitas guiadas con intervenciones actorales a cargo de Santiago Ramírez, que recuperaron la memoria ferroviaria de principios del siglo XX y pusieron en valor el rol del ferrocarril en la historia y el desarrollo local. La obra se repitió en nueve oportunidades, con un promedio de 25 espectadores por ronda, y recibió a más de 200 personas.

Museo Azotea de Lapalma

La Azotea de Lapalma presentó una propuesta centrada en la indumentaria de otras épocas, invitando a repensar la moda como expresión cultural, simbólica e histórica. La muestra propuso un diálogo entre pasado y presente, donde cada prenda funcionó como testimonio de costumbres e identidades.

El recorrido se enriqueció con una intervención teatral que recreó la historia de Isabel Frutos, una niña cuya vida atraviesa la memoria del lugar. La interpretación estuvo a cargo de la actriz Azul Camino Gomenzoro, con voz en off de Exequiel Olmos, logrando una puesta de gran sensibilidad que volvió a habitar el espacio desde el cuerpo y la palabra. Más de 200 personas acompañaron la propuesta.

Museo Casa de Haedo – Gualeguaychú Esclava

En el Museo Casa de Haedo se desarrolló la propuesta “Gualeguaychú Esclava”, que visibilizó al museo como Sitio de Memoria Afro. Las visitas invitaron a reconocer los elementos identitarios de la cultura afro en la ciudad a partir de investigaciones, censos, documentos, fotografías y publicaciones periodísticas, en una instancia de sensibilización histórica.

El cierre estuvo a cargo de Valeria Bassini y Maira Yedro, del elenco de Sinergia Teatral. La teatralización brindó un marco profundamente emotivo a la propuesta. “Seremos realmente libres cuando sus nombres sean conocidos y salgan a la luz, y ganen finalmente la batalla del olvido”, expresó el personaje de la Negra Murciana, poniendo en valor el rol del museo como actor social. Participaron más de 200 personas.

Museo de la Memoria Popular Osvaldo Delmonte – Casa De Deken y Área de Malvinas

Alrededor de 200 personas visitaron el Museo de la Memoria Popular y el Área de Malvinas, dependientes de la Dirección de Educación. Las paredes del museo fueron intervenidas con proyecciones de fotografías históricas y se presentó una propuesta teatral vinculada a la muestra “Trabajo e Identidad”, referida a la historia del ex Frigorífico Gualeguaychú, especialmente a su área social.

La actriz Marcela Reynoso, dirigida por Belén Barreto, personificó a María Rosa Gallemi, directora del área social femenina del frigorífico, relatando el proceso organizativo y el impacto social de una experiencia que marcó a generaciones de familias. La actividad se completó con recorridos guiados por el museo y el Área de Malvinas.

Museo del Carnaval de Gualeguaychú

El Museo del Carnaval fue uno de los espacios más convocantes de la noche, con la participación de más de 500 personas. La corneta murguera fue protagonista como patrimonio cultural vivo, con recorridos guiados y la presentación de Los Colombianos, que al ritmo de la murga animaron al público.

La propuesta incluyó la exposición fotográfica temporaria “Matecito”, de Joaquín García, y la construcción de cornetas murgueras a cargo del guía Alejandro Bulay, promoviendo la participación activa de los visitantes.

Museo Casa Natal de Fray Mocho

El Museo Casa Natal de Fray Mocho ofreció una experiencia integral que combinó historia, arte, arqueología y música en vivo. El público recorrió las salas y conoció hallazgos arqueológicos, piezas históricas y relatos vinculados a la memoria local, con el aporte del Centro Documental Gualeguaychú.

Las visitas guiadas contaron con intervenciones actorales de Ricardo Villani, mientras que la música en vivo al piano de Francisco Nahuel acompañó el recorrido, generando una atmósfera íntima y envolvente.

Museo de la Cultura Rural La Serena del Gualeyán

El Museo de la Cultura Rural La Serena del Gualeyán participó con propuestas vinculadas a la historia agrícola, el trabajo de la tierra y la vida rural entrerriana. El espacio sumó actividades de observación astronómica junto a Mirri Astroturismo, ampliando la experiencia cultural y fortaleciendo la identidad local.

Complejo Cultural Magnasco

El Complejo Cultural Magnasco abrió sus puertas con recorridos guiados que permitieron conocer su edificio histórico y sus colecciones permanentes. El museo cuenta con una pinacoteca de artistas argentinos, salas dedicadas a la historia local y colecciones especiales como la hemeroteca, la numismática y espacios vinculados a la historia religiosa, militar y musical de la ciudad.