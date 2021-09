Más del 50% de los entrerrianos mayores de 18 años completó el esquema de vacunación

Según lo que se dio a conocer en el informe semanal sobre la evolución del Plan Rector de Vacunación contra el Covid-19, en la provincia de Entre Ríos “un 58% de entrerrianos mayores de 18 años completó el esquema de vacunación”.

El Subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti y el Director General de Epidemiología, Diego Garcilazo, desarrollaron el informe semanal sobre la evolución del Plan Rector de Vacunación contra el Covid-19 y la situación epidemiológica.

En esta oportunidad, Bachetti, informó que “el 87% de los entrerrianos mayores de 18 años tiene al menos una dosis contra el coronavirus y un 58% completó el esquema de vacunación”.

Además, explicó que la provincia al día de hoy recibió 1.665.263 dosis contra el coronavirus entre las diferentes marcas. Bachetti anunció que la última vacuna en llegar fue la de Pfizer, y se “está organizando la vacunación para adolescentes entre 12 y 17 años sin factores de riesgo”.

“Hay más de 60.000 chicos inscriptos en la plataforma, de un total de 100.000, se trata de un número excelente para organizar los operativos”, explicó y aclaró: “Si bien la premisa era iniciar en octubre hay localidades en las que ya se autorizaron a iniciar la aplicación de dosis y lo hacen con la vacuna Moderna”.

Por otro lado, mencionó que durante agosto y septiembre se priorizaron las segundas dosis, “pero eso no quita que las semanas venideras no se continúe con la primera dosis del 15% de la población que aún no están vacunadas”, añadió.

Al finalizar detalló que la provincia está recolectando información para avanzar en la vacunación de niños menores de 12 años. “Es algo que va a quedar para más adelante y evaluamos el formato de abordaje de este grupo”, concluyó.