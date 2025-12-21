Las pequeñas y medianas empresas (pymes) industriales de la Argentina llevan diez trimestres consecutivos de caída del nivel de actividad, un 37% de las mismas (esto es, casi cuatro de cada diez) perdió participación en el mercado a manos de importaciones y el 73,3% de las respuestas entre 425 empresas consultadas por la Fundación Observatorio Pyme identificó a China como el principal origen de esas importaciones.

De hecho, de los seis sectores industriales relevados (Alimentos y bebidas, Textiles, ropa y calzado, Muebles y madera, Sustancias y productos químicos, Metalmecánica y “Otras actividades industriales”), en todos el gigante asiático aparece como la “principal amenaza importadora”, con el 73,3% de respuestas, muy lejos del 16,6% de menciones a Brasil.

El informe, dado a conocer este viernes, se refiere a lo ocurrido durante el tercer trimestre 2025 en un contexto que, dice el documento, fue particularmente incidido por el clima electoral. La encuesta tuvo lugar entre el 29 de septiembre y el 22 de octubre, en medio de una gran presión cambiaria y financiera por el triunfo electoral del kirchnerismo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y antes de la amplia y en gran medida sorpresiva victoria del gobierno en las legislativas nacionales del 26 de octubre.

Décimo trimestre consecutivo de caída

En el tercer trimestre, dice el informe, persistieron los indicadores de contracción de la actividad: la producción industrial PyME acumuló una caída del 4,1%, la décima trimestral consecutiva, situándose 7,5% por debajo de igual período de 2024. Eso, a su vez, generó una caída del 4,6% anual del empleo, “aunque con una reducción en el ritmo de contracción”.

Del relevamiento surge además que el desempeño a lo largo del año fue peor en las pequeñas empresas (10 a 49 empleados) que en las medianas (50 a 249 empleados).

Los índices de producción y confianza refuerzan a su vez los indicadores de contracción: el que predice el nivel de producción se situó en 43, dos puntos menos que en el segundo trimestre, y el de confianza en 44, cuatro puntos menos que en el trimestre anterior. Ambos permanecen por debajo del “umbral de indiferencia” (situación “normal”, ni buena ni mala) de ambos índices.

Las pymes sienten cada vez más la presión importadora china como una amenaza existencial a la que les cuesta responder, porque a su vez según surge de la encuesta, el 81% de las empresas declaró que sus costos siguen aumentando y presionan sus márgenes de rentabilidad. Menos de la mitad dijo poder trasladar esos aumentos a sus precios. La feroz competencia de las importaciones chinas provoca a su vez bajo dinamismo de ventas y tensiones en la cadena de pagos, lo que a su turno “impactó negativamente en el crédito comercial y en el financiamiento de la industria”.

Dos cifras reflejan la cuestión. Por un lado, “el 52% de las pymes identificó como un problema el retraso en los pagos de sus clientes”, dice el informe. Por el otro, “el 35% declaró dificultades para afrontar sus compromisos con proveedores y entidades bancarias y sus obligaciones tributarias”.

También creció la preocupación por el aumento del costo de las materias primas, que alcanzó al 51% de las empresas; “valor históricamente bajo, pero con cambio de tendencia”, dice el informe.

Además de las 425 pymes fabriles, el relevamiento abarcó también 104 empresas de software y servicios informáticos, en el que las tendencias recientes son más positivas, pero declinantes, al punto que si bien en el acumulado de los nueve primeros meses del año el sector registra aún un crecimiento del 0,9%, la comparación del tercer trimestre de este año contra igual período de 2024 arroja una caída interanual del 0,8 por ciento.

Fuente: APFDigital