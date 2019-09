Más del 8% de los usuarios debe refinanciar sus deudas con la Cooperativa Eléctrica

En el caso de la Cooperativa Eléctrica, el contador Alfredo Darré confirmó a ElDía que “seguimos manteniendo una morosidad importante que ronda entre el 8 y el 10%”.

“Intentamos que todos se sumen a la refinanciación que nosotros proponemos, pero es una lucha. Nosotros tratamos de cobrar dando financiaciones, pero esto nos termina trayendo problemas a la larga o a la corta”, explicó el profesional a cargo de los números de la entidad.

En cuanto a la posibilidad de ponerse al día y evitar el corte del servicio, Darré indicó que “la gente tiene que acercarse a las oficinas de la Cooperativa porque si no corre el riesgo de que les cortemos el suministro. Nosotros evaluamos mucho la voluntad de pago de la gente”.

En este sentido, explicó que evalúan cuál es el consumo del usuario, y en función de eso concretan un plan de pago.

“El problema que también estamos teniendo es que no podemos dar muchas cuotas porque el próximo mes le llega otra boleta, y para no perder la refinanciación, el usuario se termina ahogando con la nueva boleta”, explicó Darré e insistió en que “atravesamos una realidad en la que intentamos no cortarle el suministro a nadie”.

En cuando a los aumentos, recordó que en el último año las tarifas han aumentado en un promedio del 60%.

En algunas oportunidades desde el Gobierno Nacional han anunciado aumentos que luego han quedado suspendidos. “Por ejemplo, teníamos un aumento fijado para estos últimos tres meses y finalmente el gobernador Bordet lo dejó sin efecto”.

De todos modos, desde Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) siguen aumentando, pero las distribuidoras no pueden llevarlo al consumidor: “Terminamos absorbiéndolos nosotros”, resumió Darré.