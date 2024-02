Camila Mateo

Hace un par de años, la inflación comenzó a ser tan grande que empezó a convenir “endeudarse” en cuotas, sobre todo si son fijas o sin interés, que ahorrar para comprar. Lo que pasa es que las cosas aumentan más que los salarios, y los intereses luego son absorbidos por la coyuntura económica.

En este contexto, los argentinos se volvieron economistas expertos de su microeconomía en una macro que solo plantea incertidumbres, y que lo único que puede garantizar es que los precios seguirán subiendo.

Con todo esto y haciendo una lectura acertada de la situación, desde el gobierno lanzaron el plan Cuota Simple que reemplazó al Ahora 12 y con el que se pretende reactivar el consumo.

La iniciativa brinda la posibilidad de financiar compras en 3 y 6 cuotas fijas con tarjeta de crédito bancarias y con la tasa más baja del mercado.

Cuota Simple alcanza a 30 categorías de productos de fabricación nacional, a los que se podrá acceder con una Tasa Nominal Anual (TNA) que representa el 85% del plazo fijo del Banco Central (110% TNA).

Cómo funcionan las cuotas en la ciudad

A partir de la lista de productos que contempla el nuevo plan de cuotas, Ahora ElDía realizó un informe sobre cuál es el nivel de uso de esta modalidad de pago en la ciudad.

En el rubro de electrodomésticos, los gerentes enfatizaron que la mayoría de las ventas que se realizan son en cuotas, aun cuando las personas tienen la plata en efectivo para hacerlo, que no ocurre en la mayoría de los casos.

De la totalidad de compras concretadas que se realizan, más del 80% lo hace a través de cuotas.

Una de las características de este fenómeno responde a la falta de dinero en efectivo para concretar la transacción económica y por otro lado a que “las personas prefieren pagar una tasa anual del 60% porque saben que la inflación del año va a ser mucho mayor y que al otro mes el producto va a salir más caro. Sin embargo, ellos van a estar pagando la misma cuota fija”, explicó el gerente de una importante sucursal de venta de electrodomésticos.

En este punto, es importante aclarar que cuota fija no es sinónimo de sin interés. Estos últimos pueden ser absorbidos por las compañías si así lo eligen pero es importante aclarar que tanto el Ahora 12 anteriormente, como Cuota Simple tienen intereses.

Con respecto al programa nacional anterior, conocido como Ahora 12, uno de los gerentes de los comercios consultados, aseguró que era un plan muy buscado, sobre todo para aquellos artefactos más caros como aires acondicionados e incluso bicicletas.

Ahora bien, en el rubro calzado la situación es diferente, el plan Ahora 12 no tuvo tanta adhesión, ya que los costos al ser menores y existir otras posibilidades de pago como las 3 cuotas sin interés que ofrecen varios bancos, no fue muy utilizado en el sector.

Por su parte, en indumentaria, la situación fue parecida, si bien algunas personas utilizaron las 12 cuotas, la mayoría prefirió hacerlo en menos cuotas, siendo las más elegidas las de 6, por lo que la nueva iniciativa del gobierno podría encontrar asidero en este rubro.

En ambas categorías de consumo, las ventas que se realizan mantienen los porcentajes del 80% en modalidad de pago en cuotas.

El reclamo del sector turístico

El consumo viene disminuyendo en muchos rubros y el turismo no es la excepción, de hecho, en la Costa Atlántica están muy preocupados porque enero no fue un buen mes y febrero no vendría a revertir la situación.

La Comisión Nacional de Regulación informó que en diciembre se redujeron 12% el número de micros respecto del año pasado y del 1 al 5 de enero, cayeron 14%.

En tanto, en la ciudad, según comunicó el Consejo Mixto de Turismo, Gualeguaychú vivió una suerte de realidad paralela con más del 90% de ocupación durante el primer mes del año.

Sin embargo, el contexto alarma mucho a los prestadores de turismo y a través de la Cámara que nuclea al sector pidieron al gobierno, en una carta dirigida al Ministerio de Interior, ser incluidos dentro de Cuota Simple.

En este sentido, el documento expresó: “Al efecto, y tomando como referencia que dicho programa busca fomentar el consumo y la producción de bienes y servicios, entendemos que es una gran oportunidad para que nuestro sector, que en el último año ha realizado un aporte del 8.3% del PBI y liderado los índices de generación de empleo, siga traccionando como motor de la economía nacional y propiciando su crecimiento”.

Al respecto, el presidente del Consejo Mixto de Turismo Fernando Zubillaga manifestó a Ahora ElDía que “estuve analizando los pedidos del sector y estoy de acuerdo, me parece importante que Turismo sea incluido en el sistema de Cuota Simple para fomentar e incentivar la adquisición y contratación de productos y servicios turísticos”.

La posibilidad de que el rubro sea incluido dentro de las 30 categorías que contempla el programa del Gobierno para reactivar el consumo, podría incrementar la posibilidad de los argentinos de viajar dentro del país y generaría el famoso efecto derrame en la economía que produce el entramado del sector turístico.

¿Qué es Cuota Simple?

El programa Cuota Simple, que sustituye a Ahora 12, entrará en vigencia hasta el próximo 31 de mayo.

Su objetivo es fomentar el consumo brindando la posibilidad de financiar compras en tres y seis cuotas fijas -quedando discontinuadas las 12, 18 y 24 cuotas- con tarjetas de crédito bancarias y "con la tasa más baja del mercado", destacaron desde el Ministerio de Economía y de la Secretaría de Comercio.

La tasa será del 85% del interés de los plazos fijos que establezca el Banco Central (BCRA) para 30 días, actualizándose de forma automática al tercer día hábil posterior a que el BCRA eventualmente la modifique. Es decir, con el porcentaje subsidiado por el Estado, la tasa de Cuota Simple sería de 93,5%.

Con Cuota Simple, cuyo alcance será a nivel nacional y estará disponible todos los días de la semana en tiendas físicas y virtuales adheridas, los consumidores podrán realizar sus compras en cuotas dentro de un universo que abarca 30 categorías de productos de fabricación nacional, incluyendo línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería; celulares 4G, muebles, bicicletas, motos, servicios educativos, colchones y libros.

También abarcará anteojos y lentes de contacto; artículos de librería, juguetes y juegos de mesa; servicios técnicos de electrónica y electrodomésticos para el hogar; neumáticos, kits de conversión de vehículos a GNC, repuestos de autos y motos, instrumentos musicales y computadoras, notebooks y tablets.

Del mismo modo se incluirán artículos de iluminación, televisores y monitores; perfumería, pequeños electrodomésticos, servicios de preparación para el deporte, equipamiento médico, maquinaria y herramientas; espectáculos y eventos culturales; elementos durables de cocina; servicios de reparación de autos y motos; y kits para la conexión domiciliaria a los servicios públicos de agua y cloacas.