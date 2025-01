Una noticia sacudió a la Fórmula 1 en los últimos días, y fue el anuncio de la salida de Franco Colapinto de Williams para recalar como nuevo piloto de reserva de Alpine. Tras los detalles sobre el traspaso María Catarineu, representante del bonaerense de 21 años, ahora se conocieron nuevos datos sobre la negociación trunca con Red Bull y el regalo navideño que recibió el piloto albiceleste, a quien le informaron el 24 de diciembre que debía firmar su nuevo vínculo.

Durante una entrevista con el programa especializado Corazón de F1, la empresaria contó cómo fueron las tratativas con el equipo de la bebida energizante. “Claramente Christian (Horner) mostró un interés por Franco, que podía ser por la parte de Red Bull como compañero de Max (Verstappen) o por la parte del segundo equipo de Red Bull; y como otros, porque ha habido más. Quiso saber cuál es la situación con Williams y tener una charla con James (Vowles). Lo que pasa es que luego la ruta de Red Bull, por distintas cosas, no pudo ser. Primero, porque Red Bull tiene un consejo, tiene una academia muy potente, con pilotos que estaban ahí a la espera y bueno, eso no salió. Pero sí, efectivamente esa visita de Christian fue para un poco para entender por parte de Williams cuál era la situación de Franco para el futuro”, confesó.

No obstante, la española destacó que Flavio Briatore estuvo interesado desde un primer momento en quedarse con los servicios del piloto argentino. “Él fue el primer interesado. Bueno, más o menos a la vez que Red Bull, más o menos al mismo tiempo. Y sí, él mostró un interés. Y dijo: ‘Yo lo quiero, y lo quiero así’. Lo que pasa es que estas cosas... Esa es la razón por la que hemos estado un poco desaparecidos de redes y de todos lados. Son temas muy confidenciales, temas complicados donde hay varias partes porque está Franco como piloto y su empresa de management, está Williams como equipo de Franco; y luego los equipos interesados. Entonces son negociaciones largas, que obviamente no se resuelven en un par de semanas. Entonces ahí empezó todo. Y Flavio jamás perdió su interés”.

En otro fragmento de la charla, María explicó que luego de arduas negociaciones y llamadas, la firma del traspaso de Colapinto al conjunto francés finalmente se produjo el 24 de diciembre, horas antes de la cena de Navidad. “Fue el 24 a la tarde, justo antes de la cena (de Navidad). El primero que nos llama es James, que era un poco el encargado por parte de Williams de llevar esta negociación. Es el que se encarga de comunicárselo a Franco y a nosotros. De la parte de Alpine también”, rememoró. Vale destacar que el acuerdo finalmente fue una cesión por cinco años.

“Él está súper, súper contento. Está feliz. Date cuenta de que hace apenas pocos meses no sabíamos si nunca íbamos a estar en la Fórmula 1. Y luego pasó el tema de Williams, las nueve carreras. Otra vez la incertidumbre y su angustia, ya que en Williams no hay hueco. Y ahora está feliz. Feliz, muy feliz”, afirmó la mánager.

Por último, hizo foco en el cambio de vida de Franco desde su irrupción en la Máxima: “En aquella primera carrera de Monza la vida de Franco ese día cambió para siempre. Y cuando digo para siempre, es para siempre. Él se va adaptando a lo nuevo y a cómo es su nueva vida. Hay días que tiene más difíciles y que le cuesta más y hay días que está más motivado. Él es muy consciente, y gracias a Gustavo Ruiz, es una cosa para la que se prepara mucho. En su sueño venía acompañado de esto y tiene cosas muy maravillosas y nos pasan cosas muy maravillosas con la gente y con la motivación que Franco crea en la gente. Y luego hay días pues que a lo mejor estás más cansado o es más difícil, o el hecho de perder tu intimidad por completo y no poder tener una vida como la que recordabas antes. Pero bueno, a todo te acostumbras. Y me acuerdo que este tema lo charlamos bastante porque una de las noches de Brasil que cenamos con Lando (Norris), él estuvo justo hablando de este tema Franco, de cómo él se tuvo que adaptar y cómo es esta adaptación y cómo no vuelves para atrás, pero te acomodas a lo nuevo. Y yo creo que Franco está bien. Le gusta, lo está pasando bien y en la vida siempre hay que sacar bueno de lo que tienes y no mirar para atrás lo que ya has perdido, porque esto tiene muchísimas cosas muy positivas y que es una herramienta muy buena para Franco de ayudar a mucha gente y de ser una motivación”.