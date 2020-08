Más de la mitad de los casos activos de la ciudad son comunitarios

Según se desprende de los datos oficiales que publicó el Hospital Centenario, el 57,7% de los casos activos de Gualeguaychú no tienen nexo epidemiológico definido, es decir que no saben cómo se contagiaron o no se pudo determinar fehacientemente.

Lo particular es que el número de la totalidad de activos del departamento es de 52, mientras que la suma entre los sin nexo (30), los contactos estrechos (23) y los contagiados por viaje a zona de transmisión comunitaria (2) da 55.

Otro número que no coincide es el del total de confimados (213) con la suma de activos (52) y recurados (160), que da 212.

Los números del Centenario

Departamento Gualeguaychú

Confirmados: 213

Descartados: 604

En estudio: 32

Recuperados Departamento: 160

Activos Departamento: 52

Sin Nexo: 30

Contacto estrecho: 23

Viaje a zona de transmisión comunitaria: 2