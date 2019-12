Mascherano y sus motivos para elegir jugar en Estudiantes y no en River

"En los últimos tiempos no hablé con la gente de River, y no creo que ninguna de las dos partes deba forzarlo. Dos o tres veces he hablado con Francescoli y D'Onofrio para volver, pero fue cuando estaba en Barcelona y yo creía que no era el momento porque mis proyectos eran otros", explicó en diálogo con Infobae.

Y la explicación del por qué River no es sencilla: "Ahora los planes del club y los míos son distintos. No hay que darle demasiada vuelta: mi afecto por River siempre va a estar porque es la institución que me formó como jugador. Pero en el momento en que decido volver, las condiciones están dadas para hacerlo a Estudiantes, que me dio la posibilidad y me venía hablando hace mucho tiempo. Somos profesionales y nos vamos adaptando a diferentes circunstancias", agregó.

Más allá del Pincha, el Jefecito reveló que tuvo "otras tres o cuatro opciones del fútbol argentino" aunque no quiso mencionarlas "porque no tiene sentido". Además del Millonario, otro de los clubes con los que se lo vinculó fue Rosario Central: "Siempre estuvo en mi cabeza, sobre todo por la cercanía y porque uno tiene familia que simpatiza. Pero la verdad es la realidad y hace tiempo que volver significaba hacerlo a Estudiantes".