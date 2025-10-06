En la mañana de este lunes, dirigentes y trabajadores afiliados a ATE se movilizaron desde el centro de la ciudad hasta el municipio en reclamo de mejores condiciones laborales y de la reincorporación de cuatro trabajadores desvincualados de Obras Públicas.

El conflicto

Todo comenzó hace algunas semanas, cuando trabajadores descontentos con la postura del Sindicato de Trabajadores Municipales de Gualeguaychú (Sitramg), y afiliados a ATE (con una postura más combativa) decidieron reclamar por mejores condiciones laborales: ropa para trabajar, limpieza y mejora de la oficina del predio de Obras Públicas y sueldos más altos. Es así como se organizaron con asambleas y protestas en el predio de Obras Públicas.

La respuesta del municipio fue que la ropa demoró en llegar por complicaciones que tuvo el proveedor que ganó la licitación. Mientras que con respecto a los otros puntos del reclamo la respuesta fue que los problemas de infraestructura vienen desde hace años. Sobre lo salarial, no hubo ninguna propuesta más allá de las últimas paritarias.

Adicionalmente, hace unos días surgió un nuevo encontronazo: el miércoles pasado el gremio denunció ante la Dirección Provincial del Trabajo que el gobierno local decidió "extinguir los contratos de los trabajadores ya precarizados de obras públicas, sin alegar causa".

“Esto no es más que una represalia a los trabajadores en lucha por mejores condiciones laborales, y castigo a quienes solo pretenden estar un poquito mejor en su trabajo y en su vida”, manifestaron desde ATE.

Ante ello, solicitaron que “se intime al Municipio a fin de que haga cesar de manera inmediata el accionar violento y antisindical; reincorpore a los 4 trabajadores de manera inmediata, ya que no hace más que agravar el conflicto; cite de forma inmediata a paritarias”. Además, advirtieron que se reservan “el derecho de tomar todas las medidas de acción directa, ya que la acción violenta, antidemocrática y antisindical del Municipio sigue rompiendo la paz social”.

Es en este marco que el sindicato convocó a una marcha en Gualeguaychú "en repudio a las declaraciones del intendente Davico y de ilegalidad de la medida de fuerza” , enumerando más reclamos como la recomposición salarial urgente para todos los estatales, municipales, provinciales y nacionales, el aumento de emergencia para jubilados/as, el cese de despidos y cierre de organismos públicos, la reincorporación inmediata de las y los trabajadores cesanteados.