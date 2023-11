El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa aseguró que analizará una baja de retenciones a las exportaciones de soja, trigo y maíz en caso de ser electo como jefe de Estado, anticipó este lunes en un acto en Córdoba.

“Tenemos que pensar juntos –cuando termine la elección, para que no digan que hago anuncios de campaña– la obligación de bajar retenciones al maíz, trigo y a la soja como una forma de aumentar nuestro volumen exportador”, dijo Massa en Río Cuarto, en un acto que compartió con el titular de Aceitera General Deheza (AGD) Roberto Urquía.

“Es un trabajo que el 20 de noviembre y antes del 10 de diciembre tenemos que recorrer juntos, sin esa idea de que el Estado funciona como una pata sobre la cabeza del productor, tenemos la responsabilidad de despejar a machetazos el camino para que gobierno, provincias, campo, agregadores de valor tiremos todos para adelante”, mencionó el jefe del Palacio de Hacienda.

“Argentina tiene que resolver un cuello de botella histórico. Nuestras exportaciones primarias valen 540 dólares la tonelada. y nuestras importaciones valen 1.100 dólares la tonelada. A medida que vamos agregando valor, vamos mejorando nuestro perfil exportador y cambiando nuestra balanza comercial”, dijo Massa.

Y en ese sentido, agregó que “la mejor herramienta para derrotar la inflación es que Argentina exporte más que lo que importa. Genera divisas que fortalecen al Banco Central y genera una revaluación de su moneda por poner en los mercados del mundo el trabajo argentino”, continuó.

“Tenemos un trabajo juntos, que a veces se da como hace tres meses cuando eliminamos las retenciones a las economías regionales. Hoy el maní la no paga más retenciones, junto con otras 33 economías regionales, porque hace 3 meses tomé la decisión de eliminarlas”, dijo.

“Podemos agregar valor sobre la base de aumentar nuestras exportaciones y porque creo que podemos mejorar nuestras economías regionales sobre la base de aumentar nuestras exportaciones. Hoy la lechería tampoco paga retenciones”, agregó el candidato presidencial de Unión por la Patria.

El ministro de Economía y candidato a presidente participó junto al ministro de Transporte, Diego Giuliano, del acto de ampliación del sistema SUBE a siete localidades de la provincia. Durante el encuentro estuvo acompañado del dirigente salteño, Juan Manuel Urtubey, e intendentes de Villa María y Río Cuarto.

Luego, visitó la empresa Bio 4, junto a la secretaria de Energía, Flavia Royón, donde recorrieron las instalaciones, y conversaron con los trabajadores con el foco puesto en el bioetanol, materia energética clave de la provincia.

Massa aseguró, más temprano, que le “asustan” algunas de las propuestas de su adversario de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, porque, en caso de ser aplicadas, condenarán a las pymes y a la producción “a perder competitividad”. Massa prometió también que, en caso de acceder al Gobierno, se iniciará una “nueva etapa”, en la que “nunca más Córdoba tendrá que hacer juicio para tener lo que le corresponde” en materia de coparticipación.

”Me preocupa, me asusta y me da miedo escuchar a un candidato que dice que va a eliminar el subsidio al transporte porque es llevar 722 pesos el boleto del colectivo de cada uno de los cordobeses; me asusta y me da miedo un candidato que dice que va a liberar el precio de los combustibles porque es llevar el litro de nafta a 800 pesos; es condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad”, reflexionó en Río Cuarto Massa. Además, juzgó “fundamental cuidar el ingreso de los argentinos” y advirtió que algunas de las propuestas de su adversario Milei, significarán “condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad”.