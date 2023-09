En un nuevo video subido al canal de Youtube Ahora Play, el periodista Reynaldo Sietecase analizó los últimos movimientos de la campaña presidencial rumbo a las Elecciones Generales que se desarrollarán el domingo 22 de octubre.

El miembro de la Comunidad Ahora trató se refirió a la inflación más alta en 32 años que recorta las chances electorales de Massa y la reunión de Milei con Barrionuevo. Además, analizó el guiño de Macri a Patricia Bullrich.

“Hay un número que es lapidario y tremendo en esta Argentina que nos golpea a todos: el índice de agosto fue de 12,4%. Se proyecta una inflación anual del 124%, actualmente es la más alta desde 1991. Argentina es uno de los tres países con mayor inflación del mundo después de Venezuela y Líbano y esto habla de un fracaso, no solo de este gobierno, es del anterior y del anterior”, analizó.

“Sergio Massa está corriendo una carrera con grilletes en los pies. Es muy difícil esta aventura electoral del peronismo con una inflación como esta. El ministro intentó emitir algunas señales de recomposición del ingreso ante este golpazo. Primero el alivio del impuesto a las ganancias para los trabajadores de mayores sueldos. Fue polémica porque muchos plantearon que el alivio era para los que mejor están”, aseguró. Por eso “ayer anunció beneficios como la devolución del IVA. El beneficio para los que mejor están me deja una sensación rara”.

Luego, Sietecase se refirió a Javier Milei y dijo que el candidato recorrió conurbano y “no va mucha gente, no hay multitudes. Hay fervor, hace su acting pero no parece haber esperanza. Es una empatía de bronca. Si está enojado, es nuevo e insulta a los que me hicieron pasarla mal, será la mejor opción”. Además, el periodista reconoció que en muchos barrios muy pobres se votó a Milei.

Según Sietecase, Milei “es un mar de contradicciones, se reunió con Barrionuevo. Esa flexibilidad de algunos sectores del sindicalismo es para analizar. Quieren seguir manteniendo sus privilegios. Milei está contra la casta y se reunió con uno de los más representativos”.

Sobre Bullrich, dijo que recorre el país en una casa rodante para “recuperar los votos que le sacó Milei y forzar el ballotage. Y Macri salió a aclarar que apoya a Bullrich y no a Milei, como si fuera una interna del Macrismo. También dijo que no va a ser funcionario. Todos movimientos de Juntos por el Cambio que es el sector que tiene más difícil la recuperación de votos”.