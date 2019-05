Massa, dispuesto al diálogo: "Tengo respeto por Alberto"

Sergio Massa y Alberto Fernández

"Me acabo de enterar de la fórmula, así que no puedo hacer especulaciones con eso", dijo Massa, todavía sorprendido, durante una entrevista con radio Mitre. "Tengo respeto por Alberto, la etapa que viene necesitará mucho diálogo y me van a encontrar en ese camino", afirmó el exintendente de Tigre sobre la carrera presidencial. "Alberto trabajó mucho alrededor de nuestro espacio y tenemos una mirada crítica. No creo que haya cambiado respecto de muchas cosas que hizo el gobierno anterior. Eso no cambia", apostó.Hace tres días, Alberto Fernández dijo que no iba a parar hasta conseguir a Sergio Massa junto al nuevo movimiento de unidad de la oposición que plantea el justicialismo. "Falta Sergio (en la foto que varios políticos del PJ se tomaron el martes pasado), porque cuando la gente lo reclama es porque percibe que tiene un caudal de votos propios, y que no percibe en Roberto Lavagna o en Juan Manuel Urtubey". Por otra parte, Massa dijo que le envió este sábado una segunda carta al presidente Mauricio Macri sobre la convocatoria al acuerdo con la oposición. "Se la envié hace un rato, y más que esperar yo una respuesta creo que los argentinos la esperamos", contó. Y agregó que el llamado al diálogo por parte del presidente "fue marketing para el FMI". La primera carta de Massa a Macri fue enviada hace 10 días y, según el dirigente, no obtuvo respuesta. En la segunda, según un comunicado difundido por los equipos de prensa de Massa, pidió que Macri "reconozca su fracaso y las graves consecuencias de sus decisiones y políticas".