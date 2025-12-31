Un violento tiroteo se produjo en la mañana de este miércoles 31 de diciembre en Santa Fe, en calles Lehmann y Diagonal Obligado, en barrio Jesuitas, donde atacaron a balazos una vivienda provocando la muerte de dos personas y varios heridos.

Según informó LT10, las víctimas fatales son una adolescente, de 17 años, embarazada de dos meses, y un hombre que fue trasladado al Nuevo Hospital Iturraspe donde llegó sin vida. Fue identificado como Isaías Uriel Álvarez, de 20 años.

Entre los lesionados, estos son hermanos entre sí y también de la víctima fatal masculina. Uno fue trasladado al hospital Cullen con múltiples heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, su estado es precario y está siendo operado. Mientras que el otro hombre resultó con un disparo en el tobillo derecho y su vida no corre riesgo.

El ataque habría sido perpetrado por cuatro individuos que se acercaron al lugar y abrieron fuego. Además, investigan la posibilidad de que este crimen este relacionado con el otro homicidio que se produjo esta mañana en un barrio lindero. La víctima tiene 21 años y recibió un disparo en la cabeza luego de protagonizar una discusión con dos individuos a borde una moto.

El abuelo de los jóvenes heridos explicó que “la zona es media jodida, siempre lo fue, pero uno se acostumbra a vivir”.

Con estas dos muertes, son tres los asesinatos en este último día del 2025 que acumula 50 homicidios en el departamento La Capital.