HORROR
Mataron a tiros a una adolescente embarazada y a un joven en Santa Fe
Cursaba un embarazado de 2 meses. Tenía 17 años. La otra víctima es un joven de 20, que ya fue identificado.
Un violento tiroteo se produjo en la mañana de este miércoles 31 de diciembre en Santa Fe, en calles Lehmann y Diagonal Obligado, en barrio Jesuitas, donde atacaron a balazos una vivienda provocando la muerte de dos personas y varios heridos.
Según informó LT10, las víctimas fatales son una adolescente, de 17 años, embarazada de dos meses, y un hombre que fue trasladado al Nuevo Hospital Iturraspe donde llegó sin vida. Fue identificado como Isaías Uriel Álvarez, de 20 años.
Entre los lesionados, estos son hermanos entre sí y también de la víctima fatal masculina. Uno fue trasladado al hospital Cullen con múltiples heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, su estado es precario y está siendo operado. Mientras que el otro hombre resultó con un disparo en el tobillo derecho y su vida no corre riesgo.
El ataque habría sido perpetrado por cuatro individuos que se acercaron al lugar y abrieron fuego. Además, investigan la posibilidad de que este crimen este relacionado con el otro homicidio que se produjo esta mañana en un barrio lindero. La víctima tiene 21 años y recibió un disparo en la cabeza luego de protagonizar una discusión con dos individuos a borde una moto.
El abuelo de los jóvenes heridos explicó que “la zona es media jodida, siempre lo fue, pero uno se acostumbra a vivir”.
Con estas dos muertes, son tres los asesinatos en este último día del 2025 que acumula 50 homicidios en el departamento La Capital.