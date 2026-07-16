Un joven de 31 años murió este martes por la noche en la ciudad de Diamante y la Justicia investiga las circunstancias en las que fue agredido. La principal hipótesis es que sufrió una herida de arma blanca en medio de los festejos por la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra.

Efectivos que realizaban un operativo fueron alertados sobre una persona lesionada en la esquina de Belgrano y Doctor Materi. Al llegar al lugar solicitaron de inmediato la intervención de los servicios de emergencia, que trasladaron a la víctima al Hospital San José.

Sin embargo, pese a la asistencia médica, se constató el fallecimiento del hombre, domiciliado en la ciudad. Mientras tanto, el personal policial brindó contención y asistencia a sus familiares. En forma paralela, la División Investigaciones y el Ministerio Público Fiscal de Diamante iniciaron las tareas para esclarecer el hecho y determinar cómo se produjo la agresión.

Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Oro Verde para la realización de la autopsia. Además, personal de Policía Científica lleva adelante distintas pericias en el marco de una investigación que continúa en pleno desarrollo.

Fuente: AHORA