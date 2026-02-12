Una mujer de 39 años fue asesinada este jueves en la ciudad de Gualeguay y el principal sospechoso se encuentra prófugo. Según se informó a Ahora, el hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre Calle continuación La Paz. Fue en Barrio Matadero, cercano al Molino, a metros de la costanera sur-oeste.

La víctima habría sido ultimada por un hombre de su entorno, posiblemente un vecino, quien escapó del lugar inmediatamente después de cometer el crimen.

Efectivos de la Jefatura Departamental Gualeguay y personal de Criminalística trabajan en el sitio bajo las órdenes de los fiscales Josefina Beherán y Rodrigo Molina para recolectar pruebas y testimonios.

Si bien no se han brindado detalles oficiales sobre el arma utilizada o la mecánica del ataque, la víctima habría sido asesinada con un arma blanca o un elemento cortopunzante. Fuentes policiales confirmaron que se ha desplegado un amplio operativo de cierre de ciudad y rastrillaje en zonas rurales para dar con el paradero del agresor.

