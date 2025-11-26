Entre los convocados para iniciar los clasificatorios al Mundial Qatar 2027 frente a Cuba, jueves 27 en La Habana y lunes 1º en Buenos Aires), Argentina tiene a un único jugador que no ha disputado partidos. Mateo Díaz es quien estará en condiciones de hacer su debut en la selección mayor.

El hijo del histórico Gabriel Díaz tiene la chance en el equipo superior albiceleste a sus 23 años. En inferiores fue uno de los referentes de la camada 2002, la misma que Juan Fernández y Gonzalo Corbalán, quienes disputaron el Mundial U17 del 2018, el Sudamericano U17 del 2019 y el Mundial U19 del 2021.

A su vez, después de jugar en el Federal con solo 16 años en Sport Club y luego Liga Argentina en Central Entrerriano, en 2020 pasó a Breogán de España, que en ese momento se encontraba en la LEB Oro, actual Primera FEB. En aquella 20/21 logró el ascenso a la ACB y desde allí se ha consolidado en la segunda división española, con pasos por Cáceres, Almansa, Gipuzkoa y dos ciclos en Fuenlabrada, donde se encuentra actualmente.

En caso de disputar alguno de los dos encuentros ante Cuba, los Díaz se convertirían en el noveno caso de padre e hijo en disputar partidos con Argentina. Gabriel fue parte del Sudamericano y el Premundial, ambos en 1997, con un total 10 partidos.

