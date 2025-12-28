CIERRE DE AÑO
Mateo Díaz aportó en doble dígito en la derrota de Fuenlabrada por el Ascenso español
El base gualeguaychuense estuvo entre los máximos anotadores de su equipo, en lo que fue derrota como visitante frente al Hestia Menorca, por la decimocuarta jornada de la fase regular de la Primera FEB (segunda división) de España.
Mateo Díaz, disputó con el Fuenlabrada el último partido del 2025, al caer frente al Hestia Menorca por 80-70, con parciales de 26-16, 47-43 y 64-58, en un juego disputado en la mañana de este domingo en el Pavelló Menorca – Mahón de las Islas Baleares.
El ex basquetbolista de Racing y Central Entrerriano jugó desde el inicio y contribuyó con 10 puntos (2/4 en dobles, 1/4 en triples y 3/8 en libres), 6 rebotes y 6 asistencias, en 31 minutos en cancha.
Iván Aurrecoechea Alcolado, con 21 tantos y el brasileño Vitor Alves Benite, con 13, fueron los máximos anotadores del conjunto madrileño y -junto a Mateo- los único en alcanzar el doble dígito en el goleo.
Con la derrota, Fuenlabrada quedó en el puesto 13 -entre 17 equipos- con un récord de 5 (ganados) – 7 (perdidos).
Pese a la irregularidad de su equipo, Mateo Díaz tuvo un gran cierre de 2025, afianzándose como titular en Europa y con grandes actuaciones individuales que le valieron la primera convocatoria a la Selección Argentina Mayor.