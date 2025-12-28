Mateo Díaz, disputó con el Fuenlabrada el último partido del 2025, al caer frente al Hestia Menorca por 80-70, con parciales de 26-16, 47-43 y 64-58, en un juego disputado en la mañana de este domingo en el Pavelló Menorca – Mahón de las Islas Baleares.

El ex basquetbolista de Racing y Central Entrerriano jugó desde el inicio y contribuyó con 10 puntos (2/4 en dobles, 1/4 en triples y 3/8 en libres), 6 rebotes y 6 asistencias, en 31 minutos en cancha.

Iván Aurrecoechea Alcolado, con 21 tantos y el brasileño Vitor Alves Benite, con 13, fueron los máximos anotadores del conjunto madrileño y -junto a Mateo- los único en alcanzar el doble dígito en el goleo.

Con la derrota, Fuenlabrada quedó en el puesto 13 -entre 17 equipos- con un récord de 5 (ganados) – 7 (perdidos).

Pese a la irregularidad de su equipo, Mateo Díaz tuvo un gran cierre de 2025, afianzándose como titular en Europa y con grandes actuaciones individuales que le valieron la primera convocatoria a la Selección Argentina Mayor.