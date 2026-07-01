El basquetbolista de Gualeguaychú, Mateo Díaz, continuará su carrera en el Flexicar Fuenlabrada de la Primera FEB (segunda división del básquet español), según oficializó la institución madrileña.

Surgido en Racing y con paso por Central Entrerriano, el base afrontará su séptima temporada en Europa y la segunda consecutiva en Fuenlabrada, club en el que ya había jugado durante la 2023/24.

La noticia fue confirmada este miércoles a través de los canales oficiales del equipo, que destacó su evolución y el vínculo construido con la institución: “Renovación rubricada de Mateo Díaz en el Flexicar Fuenlabrada. De este modo, el jugador de Gualeguaychú vivirá su tercera temporada como local en el pabellón Fernando Martín, al calor de una afición que le está viendo crecer a cada paso. Un crecimiento que le ha llevado a debutar como internacional absoluto con la selección de Argentina en esta pasada temporada”.

Puede interesarte

El club también subrayó su rendimiento en la última campaña: “Díaz, de 24 años y 1,88 metros, viene de firmar su mejor temporada en la Primera Federación, en la línea del crecimiento continuo que viene desarrollando en su carrera”. Sus números respaldan esa afirmación: promedió 13 puntos, 4,2 rebotes, 4 asistencias y 1,2 robos por partido, con un 38,7% en triples y un 85% en tiros libres.

“Rendimiento numérico que le ha situado entre los diez mejores de la competición en apartados tan dispares como rebotes defensivos (7º) o asistencias (9º). Sin olvidar que ha sido el 5º más valorado, el 8º máximo anotador o el 4º con más faltas recibidas”, agregó la entidad.

Además, su notable producción le permitió dar el salto a la Selección Argentina absoluta, donde concretó su debut en el partido correspondiente a la primera fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027. Fue en La Habana, en la victoria ante Cuba por 80-68 a fines del año pasado.