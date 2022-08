Por Daniel Serorena

Charlar con Mateo Díaz siempre es particular. Quienes lo conocemos desde que era un niño que asomaba como un buen proyecto de jugador, sabemos que le gusta hablar pausado, en voz baja, sin grandes estridencias, tal como fue criado por Tati y Gaby, dos padres que le han inculcado mucho más que valores y pasión por el básquet, le enseñaron a ser una buena persona, y el chico cumplió el mandato familiar.

También es cierto que, siendo hijo de quien es, difícilmente Mateo no hubiera sido jugador de básquet. Luego de dos años jugando en la LEB Oro tras su arribo a España, se prepara para su tercera temporada, nuevamente con el objetivo de formar parte del primer equipo del Breogán de Lugo en la competitiva Liga ACB.

En diálogo con AHORA Radio Cero, Mateo expresó que “el martes vuelvo a España, tengo que presentarme al inicio de la pretemporada del Breogán, con quien tengo contrato hasta 2024. Inicialmente la idea es comenzar a trabajar con el equipo y formar parte del mismo en la temporada de la Liga ACB. Ese es el gran desafío, aunque se también que puedo jugar cedido en algún equipo de LEB Oro, no es algo malo, me sirvió en la última temporada jugar cedido en Cáceres, porque en Breogán no iba a tener la chande de jugar”.

Sobre la temporada pasada en el Cáceres, el base dijo que “fue una buena experiencia, pude sumar una buena cantidad de minutos y jugar en un equipo que no tenía el mismo objetivo que tuvo Breogán el primer año. Esta vez fuimos de menos a más, era un equipo que pretendía salvarse del descenso y terminamos clasificando a playoff, estando en mitad de tabla todo el torneo. En lo personal me sirvió para seguir creciendo, la categoría tiene buenos jugadores, muchos que han pasado por ACB, extranjeros de bueno nivel”.

Sobre el tiempo en que paso en la ciudad, disfrutando de su familia, Mateo dijo que “aproveché mucho más estas vacaciones en relación a las del año anterior, fueron más días, pudimos viajar con la familia y disfrutar también con mis amigos. Sirve para recargar las pilas, para disfrutar y descansar, pero también para enfocarme en lo que viene, que es un desafío muy lindo para mí”.

Sobre sus desafíos, sus sueños y sus expectativas, Mateo dejó en claro cuáles son sus prioridades. “Este año quiero afianzarme en el Breogán y poder sumar minutos en la Liga ACB, sería el primer objetivo. A medida que avance la temporada, si puedo sumar minutos, tendré la chance de jugar en uno de los torneos más importantes del mundo. Y el desafío mayor sería poder ser convocado a la Selección Argentina, entiendo que hay tiempos que cumplir, hoy Argentina tiene bases de primer nivel: Campazzo, Laprovíttola, Vildoza. Pero siempre hay que soñar en grande”.

