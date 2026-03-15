FIGURA EXCLUYENTE
Mateo Díaz guió a Fuenlabrada a la victoria y lo metió en zona de playoffs
El base de Gualeguaychú fue la gran figura en el triunfo como local por la vigesimoquinta fecha de la temporada regular de la Primera FEB, la segunda división del básquet español.
Mateo Díaz tuvo una destacada actuación este domingo y guió a Fuenlabrada al triunfo por 78 a 71 frente a Hestia Menorca, en el Pabellón Fernando Martín de Madrid.
El jugador surgido en Racing y con pasado en Central Entrerriano fue la figura del encuentro al aportar 21 puntos y 20 de valoración en 24 minutos en cancha, siendo determinante para la victoria de su equipo.
Con este resultado, Fuenlabrada quedó octavo en la tabla, dentro de los puestos de clasificación a playoffs, con un récord de 13 victorias y 11 derrotas en la temporada.
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