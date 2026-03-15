Mateo Díaz tuvo una destacada actuación este domingo y guió a Fuenlabrada al triunfo por 78 a 71 frente a Hestia Menorca, en el Pabellón Fernando Martín de Madrid.

El jugador surgido en Racing y con pasado en Central Entrerriano fue la figura del encuentro al aportar 21 puntos y 20 de valoración en 24 minutos en cancha, siendo determinante para la victoria de su equipo.

Con este resultado, Fuenlabrada quedó octavo en la tabla, dentro de los puestos de clasificación a playoffs, con un récord de 13 victorias y 11 derrotas en la temporada.