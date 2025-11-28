CRACK LOCAL
Mateo Díaz hizo debut con la Selección Argentina en el comienzo de las Eliminatorias
El basquetbolista de Gualeguaychú sumó minutos en la victoria como visitante frente a Cuba por 80-68.
Mateo Díaz debutó oficialmente con la Selección Argentina absoluta, en el triunfo de este jueves frente a Cuba, por la primera ventana de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027.
El gualeguaychuense, de 23 años, fue el único de los 12 jugadores elegidos por Pablo Prigioni (por un problema con la visa no viajó al país caribeño y el entrenador fue Nicolás Casalanguida) para este partido que no tenía antecedentes en el seleccionado mayor.
Hasta hoy, porque el base que milita en el Fuenlabrada ingresó en la mitad del segundo cuarto y estuvo en cancha 4 minutos y 46 segundos, en los cuales contribuyó con una asistencia y falló su único intento de tres puntos.
Con este estreno, Mateo Díaz se convirtió en el noveno hijo de un exjugador con pasado en Selección Argentina, ya que su padre Gabriel fue parte de un Sudamericano y un Premundial, ambos en 1997, con un total 10 partidos.