Mateo Díaz debutó oficialmente con la Selección Argentina absoluta, en el triunfo de este jueves frente a Cuba, por la primera ventana de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027.

El gualeguaychuense, de 23 años, fue el único de los 12 jugadores elegidos por Pablo Prigioni (por un problema con la visa no viajó al país caribeño y el entrenador fue Nicolás Casalanguida) para este partido que no tenía antecedentes en el seleccionado mayor.

Mateo lució el dorsal 35 en su estreno con la Selección.

Hasta hoy, porque el base que milita en el Fuenlabrada ingresó en la mitad del segundo cuarto y estuvo en cancha 4 minutos y 46 segundos, en los cuales contribuyó con una asistencia y falló su único intento de tres puntos.

Con este estreno, Mateo Díaz se convirtió en el noveno hijo de un exjugador con pasado en Selección Argentina, ya que su padre Gabriel fue parte de un Sudamericano y un Premundial, ambos en 1997, con un total 10 partidos.