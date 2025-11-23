Mateo Díaz, de gran temporada en el club Fuenlabrada de la segunda división del básquet español, había sido convocado en la prelista de 24 jugadores seleccionables para los partidos del próximo viernes en La Habana y del 1° de diciembre en Buenos Aires.

El jugador surgido en Racing Club y con pasado en Central Entrerriano, en nuestra ciudad, dio un paso más en su sueño por jugar en la Selección y fue uno de los elegidos por el entrenador Pablo Prigioni en la lista definitiva para los dos primeros juegos contra Cuba.

Si bien aún la Confederación Argentina de Básquet no dio a conocer oficialmente la nómina final de 12 o 15 jugadores, su club confirmó la noticia en sus redes sociales. “Mateo Díaz ha sido seleccionado por Argentina para la disputa de los partidos de clasificación al Mundial 2027”, dice el texto que acompaña a la publicación.

El talento base, de 23 años y con pasado en selecciones juveniles nacionales, tendrá su primera experiencia en la Mayor, como consecuencia de su excelente presente en Fuenlabrada, donde promedia 13.8 puntos, 5.5 rebotes y 5.4 asistencias en los primeras ocho jornadas de la temporada.