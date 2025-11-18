El basquetbolista de Gualeguaychú atraviesa un gran presente y recibió su primer llamado a la Selección Mayor: figura entre los 24 jugadores elegidos por el entrenador Pablo Prigioni para la preselección que afrontará la primera ventana de los clasificatorios rumbo al Mundial de Qatar 2027.



El base de 23 años, que se destaca en el Fuenlabrada de la Primera FEB —segunda categoría del básquet español—, aparece entre los nombres que el cuerpo técnico analiza de cara a los compromisos ante Cuba: el 27 de noviembre en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, en La Habana, y el 1° de diciembre en el estadio de Obras Sanitarias, en Buenos Aires.



La nómina de 24 basquetbolistas conforma el listado preliminar del cual saldrá la convocatoria definitiva para estos dos primeros juegos de las eliminatorias mundialistas.