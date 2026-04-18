Mateo Díaz ratificó su gran presente en la segunda división del básquet español y volvió a ser determinante en un nuevo triunfo del CB Fuenlabrada, esta vez nada menos que ante el mejor equipo de la temporada: Leyma Coruña.

El elenco madrileño se hizo fuerte en el pabellón “Fernando Martín” y se quedó con un ajustado 75-74. El exjugador de Racing y Central Entrerriano fue la figura del encuentro al terminar como máximo anotador con 19 puntos (5/8 en dobles y 3/6 en triples), a los que sumó 4 rebotes en 31 minutos en cancha.

Díaz contó con el acompañamiento del brasileño Vítor Alves Benite, que aportó 16 unidades, mientras que el portugués Caio de Souza Pacheco, con 18, se destacó en el conjunto gallego.

Con esta victoria, Fuenlabrada se afirma en la quinta posición -en puestos de clasificación a los playoffs- con un récord de 16 triunfos y 13 derrotas, mientras que Leyma Coruña se mantiene como líder con un registro de 25-4, igualado en victorias con Monbus Obradoiro, aunque con un partido más disputado, a falta de cuatro jornadas para el cierre la fase regular

En la presente temporada de la Primera FEB, Díaz promedia 13,9 puntos por partido, con un 45,6% en tiros de campo (49% en dobles y 41,8% en triples) y 83,7% en libres. Además, aporta 4,7 asistencias y 4,7 rebotes en 27,6 minutos, con una valoración media de 17,4 por encuentro.

Ese rendimiento le valió su primera convocatoria a la selección argentina absoluta, con la que debutó en la ventana inicial de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027, en la victoria como visitante frente a Cuba por 80-68.