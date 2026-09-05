Mateo Díaz se destacó en el triunfo de su equipo ante Boca en un amistoso
El Fuenlabrada de España, que tiene entre sus figuras al base gualeguaychuense, superó al Xeneize por 83 a 75, en el comienzo de la gira europea del equipo argentino rumbo a la Intercontinental.
Mateo Díaz tuvo una actuación destacada en el conjunto madrileño que milita en la segunda división del básquet español y fue uno de los principales conductores del equipo, con una planilla de 14 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias.
El encuentro fue parejo y de golpe a golpe, aunque Boca logró mostrar su mejor versión durante el segundo tiempo y llegó a ponerse 73-70 arriba cuando restaban apenas seis segundos para el cierre.
Sin embargo, Jonathan Zhao, goleador del partido con 20 puntos, apareció en el momento justo y convirtió un triple que llevó el partido al tiempo suplementario. En los cinco minutos adicionales, Fuenlabrada tomó el control y terminó imponiéndose por 83 a 75.
En Boca, Pipi Barreiro fue el máximo anotador con 15 puntos y además tomó siete rebotes. Kriss Hellmanis aportó 10 tantos, cuatro rebotes y cinco asistencias, mientras que Mike Warren y Tomás Monacchi también sumaron 10 puntos cada uno. José Vildoza, en su regreso, terminó con cinco tantos y tres asistencias, y Leo Lema tuvo un buen estreno con siete puntos y siete rebotes.
La gira europea de Boca continuará el miércoles 9 de septiembre ante Breogán, en Lugo, y finalizará el viernes 11 frente a UCAM Murcia. Luego, el Xeneize viajará a China, donde tiene previstos otros tres amistosos antes de la disputa de la Copa Intercontinental.