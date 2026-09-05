Mateo Díaz tuvo una actuación destacada en el conjunto madrileño que milita en la segunda división del básquet español y fue uno de los principales conductores del equipo, con una planilla de 14 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias.

El encuentro fue parejo y de golpe a golpe, aunque Boca logró mostrar su mejor versión durante el segundo tiempo y llegó a ponerse 73-70 arriba cuando restaban apenas seis segundos para el cierre.

Sin embargo, Jonathan Zhao, goleador del partido con 20 puntos, apareció en el momento justo y convirtió un triple que llevó el partido al tiempo suplementario. En los cinco minutos adicionales, Fuenlabrada tomó el control y terminó imponiéndose por 83 a 75.

En Boca, Pipi Barreiro fue el máximo anotador con 15 puntos y además tomó siete rebotes. Kriss Hellmanis aportó 10 tantos, cuatro rebotes y cinco asistencias, mientras que Mike Warren y Tomás Monacchi también sumaron 10 puntos cada uno. José Vildoza, en su regreso, terminó con cinco tantos y tres asistencias, y Leo Lema tuvo un buen estreno con siete puntos y siete rebotes.

La gira europea de Boca continuará el miércoles 9 de septiembre ante Breogán, en Lugo, y finalizará el viernes 11 frente a UCAM Murcia. Luego, el Xeneize viajará a China, donde tiene previstos otros tres amistosos antes de la disputa de la Copa Intercontinental.