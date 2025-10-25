Mateo Díaz atraviesa un gran presente en la temporada regular de la segunda división del básquet español y se consolida como una de las figuras del Fuenlabrada, que este sábado logró su cuarta victoria consecutiva al imponerse 99-81 en el Pabellón Fernando Martín.

El ex Racing y Central Entrerriano fue titular y estuvo 34 minutos en cancha, durante los cuales aportó 18 puntos (5/5 en dobles, 2/3 en triples y 2/3 en libres), con un 88% de efectividad en tiros de campo y 67% en lanzamientos libres. Además, sumó 7 rebotes -todos defensivos- y 6 asistencias.

Díaz fue el tercer máximo anotador de su equipo, detrás del brasileño nacionalizado italiano Vítor Alves Benite (22) y del francés Paul Rigot (19).

El rendimiento del gualeguaychuense, de 23 años, en este inicio de temporada es sobresaliente: promedia 15,2 puntos, 6,5 rebotes y 5,5 asistencias por encuentro. Fuenlabrada se mantiene puntero e invicto, junto a Palencia y Leyma Coruña, con récord de 4 victorias y ninguna derrota.

Hasta el momento, Fuenlabrada muestra un desempeño destacado en la fase regular, con un arranque perfecto de cuatro victorias en igual cantidad de partidos. El equipo combina solidez defensiva con fluidez en sus sistemas ofensivos. Mateo Díaz se ha consolidado como pieza clave gracias a su capacidad y personalidad para conducir las ofensivas, y también por su talento para aportar en el goleo. Su influencia en la dinámica de juego lo convierte en uno de los responsables principales del gran inicio del conjunto madrileño en la temporada.