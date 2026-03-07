Mateo Díaz, que ayer cumplió 24 años, redondeó una muy buena actuación, aunque no alcanzó para evitar la caída del conjunto madrileño frente a uno de los animadores del certamen, que marcha como escolta del cómodo puntero Leyma Coruña.

El encuentro se disputó en el Pabellón Fernando Martín y tuvo parciales de 27-30, 48-46 y 71-56, siempre favorables al conjunto visitante. El ex Racing y Central Entrerriano fue titular en el equipo perdedor y cerró su planilla con 16 puntos (4/5 en triples y 4/7 en libres), además de 4 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos en 21 minutos en cancha.

El gualeguaychuense fue el máximo destacado de Fuenlabrada junto al ítalo-brasileño Vítor Alves Benite, también autor de 16 tantos, y terminó con +21 de valoración. Pese a la derrota, la tercera consecutiva, el equipo se mantiene en puestos de playoffs: ocupa el quinto lugar con un récord de 12 victorias y 10 derrotas.

El triunfo le permitió a Obradoiro consolidarse como uno de los protagonistas del certamen, ya que marcha como escolta del líder Leyma Coruña en la tabla de posiciones.

Para Mateo Díaz, la actual temporada representa una nueva etapa de consolidación dentro del básquet español. El base, que el viernes cumplió 24 años, atraviesa su sexta temporada en la segunda categoría del país europeo, donde ha logrado afianzarse como un jugador versátil, con capacidad para conducir el juego, aportar desde el perímetro y colaborar en distintos aspectos del equipo.

Su buen rendimiento en la temporada también tuvo su reconocimiento a nivel internacional. Sus actuaciones le valieron la convocatoria a la Selección Argentina por parte del entrenador Pablo Prigioni y en noviembre pasado concretó su debut con la Mayor en La Habana, frente a la Selección de Cuba, por la primera fecha de las FIBA Américas Qualifiers rumbo a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027 que se disputará en Qatar.

De esta manera, el jugador surgido de Racing continúa consolidando su carrera en el básquet europeo y sumando experiencia en el competitivo ascenso español, que lo ponen en la consideración del seleccionado nacional.