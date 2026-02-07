CLAVE EN PUNTOS Y REBOTES
Mateo Díaz tuvo otra destacada labor en el básquet español
El conductor gualeguaychuense fue una de las figuras en la victoria como local de Fuenlabrada sobre Tizona Burgos, en el marco de la decimoctava jornada de la fase regular de la temporada de Primera FEB.
Mateo Díaz continúa con sus buenas producciones en la actual campaña de la segunda división del básquet español y tuvo una destacada labor, en lo que fue triunfo del Fuenlabrada sobre Tizona Burgos, en el Pabellón “Fernando Martín” de Madrid, por 76 a 69.
El exbase de Racing y Central Entrerriano, en la ciudad, fue parte del quinteto titular y contribuyó con 12 puntos (3/8 en triples y 3/4 en libres), 7 rebotes y 3 asistencias en 26 minutos de juego, transformándose en el segundo máximo anotador del equipo detrás del vasco Iván Aurrecoechea Alcolado (16).
Fuenlabrada sumó su segundo triunfo consecutivo y se ubica quinto (sobre 17 equipos) en la fase regular, con un registro de 11 victorias y 7 derrotas, que lo ubican en puestos de clasificación a los playoffs por el título.