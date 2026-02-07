Mateo Díaz continúa con sus buenas producciones en la actual campaña de la segunda división del básquet español y tuvo una destacada labor, en lo que fue triunfo del Fuenlabrada sobre Tizona Burgos, en el Pabellón “Fernando Martín” de Madrid, por 76 a 69.

El exbase de Racing y Central Entrerriano, en la ciudad, fue parte del quinteto titular y contribuyó con 12 puntos (3/8 en triples y 3/4 en libres), 7 rebotes y 3 asistencias en 26 minutos de juego, transformándose en el segundo máximo anotador del equipo detrás del vasco Iván Aurrecoechea Alcolado (16).

Fuenlabrada sumó su segundo triunfo consecutivo y se ubica quinto (sobre 17 equipos) en la fase regular, con un registro de 11 victorias y 7 derrotas, que lo ubican en puestos de clasificación a los playoffs por el título.