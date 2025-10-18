Mateo Díaz atraviesa un gran momento en Europa y junto a su equipo son protagonistas en el comienzo de la temporada regular de la segunda división del básquetbol español.

Este sábado, Fuenlabrada superó como local a Cantabria por 90 a 75 y el ex Racing y Central Entrerriano fue la gran figura, al firmar una planilla con 22 puntos, 5 rebotes y 3 robos en 27 minutos en cancha.

Por su parte, el ex Instituto de Córdoba y actual jugador de la Selección Argentina, Bautista Lugarini, fue uno de los máximos anotadores de la visita con 18 tantos.

Con la victoria, el conjunto de la comunidad de Madrid, que tiene al base gualeguaychuense como una de sus principales figuras, se mantiene invicto en este comienzo de temporada y es escolta de Palencia y Leyma Coruña, quienes cuentan con un partido más disputado.