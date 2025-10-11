Fuenlabrada, que tiene entre sus filas a Mateo Díaz, superó este fin de semana como visitante a Tizona Burgos por 93 a 89 y sumó segunda victoria, en igual cantidad de presentaciones, en este arranque de temporada de Primera FEB (segunda división) del básquet español.

El exjugador surgido en Racing y con pasado en Central Entrerriano jugó desde el inicio y contribuyó con 14 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias en 22 minutos en cancha.

Cabe destacar que, Mateo Díaz, afronta su sexta temporada en el Ascenso español y su segundo ciclo en Fuenlabrada, donde en esta oportunidad comenzó como parte del quinteto titular.