BÁSQUET
Mateo Díaz tuvo una destacada labor en un nuevo triunfo de Fuenlabrada por la Primera FEB española
El base de Gualeguaychú formó parte del quinteto titular y contribuyó con buenos números en puntos y rebotes.
Fuenlabrada, que tiene entre sus filas a Mateo Díaz, superó este fin de semana como visitante a Tizona Burgos por 93 a 89 y sumó segunda victoria, en igual cantidad de presentaciones, en este arranque de temporada de Primera FEB (segunda división) del básquet español.
El exjugador surgido en Racing y con pasado en Central Entrerriano jugó desde el inicio y contribuyó con 14 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias en 22 minutos en cancha.
Cabe destacar que, Mateo Díaz, afronta su sexta temporada en el Ascenso español y su segundo ciclo en Fuenlabrada, donde en esta oportunidad comenzó como parte del quinteto titular.
