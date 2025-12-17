BÁSQUET
Mateo Díaz tuvo una destacada labor individual, pero Fuenlabrada estiró su racha negativa
El base gualeguaychuense terminó como el máximo anotador del equipo madrileño, en lo que fue derrota como visitante frente a HLA Alicante por 91 a 86.
Entre ayer y hoy hubo acción por la fase regular de Primera FEB (segunda división) del básquet español y, en uno de los juegos, el club Fuenlabrada -que tiene entre sus filas a Mateo Díaz- sufrió un nuevo traspié e hilvanó la sexta derrota en fila.
Pese al revés, el jugador surgido en Racing y con pasado en Central Entrerriano -de reciente convocatoria a la Selección Argentina- cumplió una destacada labor individual, al firmar una planilla de 17 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias y 2 robos.
De esa manera, Mateo terminó como el máximo anotador del conjunto madrileño y solo fue superado por el danés Kevin Larsen, ex compañero suyo en el Breogán de Lugo, quien anotó 26 tantos y capitalizó 7 recobres para el ganador.
Con el nuevo traspié, Fuenlabrada quedó en el 14º puesto (sobre un total de 17 equipos)con un récord de 4 triunfos y 6 derrotas.