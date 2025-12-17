Entre ayer y hoy hubo acción por la fase regular de Primera FEB (segunda división) del básquet español y, en uno de los juegos, el club Fuenlabrada -que tiene entre sus filas a Mateo Díaz- sufrió un nuevo traspié e hilvanó la sexta derrota en fila.

Pese al revés, el jugador surgido en Racing y con pasado en Central Entrerriano -de reciente convocatoria a la Selección Argentina- cumplió una destacada labor individual, al firmar una planilla de 17 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias y 2 robos.

De esa manera, Mateo terminó como el máximo anotador del conjunto madrileño y solo fue superado por el danés Kevin Larsen, ex compañero suyo en el Breogán de Lugo, quien anotó 26 tantos y capitalizó 7 recobres para el ganador.

Con el nuevo traspié, Fuenlabrada quedó en el 14º puesto (sobre un total de 17 equipos)con un récord de 4 triunfos y 6 derrotas.