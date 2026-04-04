Mateo Díaz volvió a redondear una muy buena actuación personal, con 14 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias, pero su equipo cayó como visitante por 80 a 79, en un juego cambiante. Fuenlabrada se impuso en el primer cuarto 23-16, pasó a perder al cierre del segundo 39-36 y recuperó la ventaja en el tercer parcial (70-66), antes de un cierre que quedó en manos del local.

El máximo anotador del conjunto madrileño fue el congoleño Jonathan Kasibabu Shilala, con 19 puntos, seguido por el ex Central Entrerriano y Racing, mientras que el brasileño Vítor Alves Benite y el español Daniel Manchón Crespo aportaron 13 unidades cada uno.

Con esta derrota, Fuenlabrada se ubica en la quinta posición (sobre 17 equipos) y se mantiene en zona de playoffs, con un récord de 14 victorias y 13 derrotas. Por delante aparecen Leyma Coruña (25-2), Monbus Obradoiro (22-3), Palencia (20-6) y Alimerka Oviedo (15-11).

En lo individual, Díaz continúa destacándose en la temporada regular, con protagonismo en la rotación y aportes constantes en distintos rubros, lo que lo consolida como una pieza importante dentro del conjunto madrileño en la recta final de la fase regular.

Además, el base de 24 años transita su sexta temporada en el básquet español, donde llegó en la campaña 2020/21 en condición de juvenil y logró el título y el ascenso a la Liga ACB. Luego pasó por Cáceres (2021/22), Almansa (2022/23), Fuenlabrada (2023/24) y Gipuzkoa (2024/25), hasta regresar en la actual temporada a Fuenlabrada, donde logró consolidarse como una pieza clave del equipo en la segunda división.