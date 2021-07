Mateo Díaz y la Selección U19 están varados en Alemania y sin fecha de regreso

“Ahora estamos parados en Frankfurt, cancelaron el vuelo de Madrid a Buenos Aires y no tenemos un nuevo horario. No nos dejan salir tampoco de Frankfurt ahora. No sabemos cuánto tiempo tenemos que estar acá. La secretaría de Deportes está trabajando para solucionar el problema”, expresó el entrenador Daniel Farabello en diálogo con UCU Web.

De acuerdo a lo expresado por la CAB en un escueto comunicado en redes, el plantel se alojó en el Hotel Hilton de la ciudad alemana donde esperará las novedades sobre el vuelo para volver. “La delegación está hospedada en el Hilton, respetando la burbuja sanitaria, mientras CAB, Enard y Secretaría de Deportes trabajan para repatriarla”, expresó CAB a través de Twitter.