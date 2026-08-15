Mateo Ferrer se destaca en la pelota paleta y en el rugby; en ambas disciplinas ha sido convocado a los seleccionados entrerrianos. En la paleta, fue citado a la preselección juvenil con vistas al Campeonato Argentino de la categoría en octubre en la ciudad de Córdoba, mientras que en la ovalada recibió el llamado para integrar la división M-16.

Mateo heredó de su padre la pasión por el trinquete y disfruta un poco más de esta disciplina, principalmente porque la comparte con un familiar directo. Por eso, a sus jóvenes 16 años, ya se codea con jugadores más grandes, en un deporte en pleno auge entre los jóvenes, rompiendo con el prejuicio de que es una disciplina exclusiva para adultos.

En diálogo con Ahora ElDía, el joven pelotari contó sobre sus inicios en la disciplina, los atractivos del juego, su complemento con el rugby, su convocatoria a la preselección provincial y sus objetivos a futuro.

— ¿Cómo y cuándo te iniciaste en la pelota paleta?

Me inicié hace seis años aproximadamente. Empecé en una escuelita que se formó en el club (Tiro Federal) y mi papá me preguntó si quería formar parte con el profesor Diego Quiroga. Al principio era un hobby, pero después me empezó a atrapar y a dar cada vez más ganas de estar en la cancha y competir.

— ¿Cómo ves a la disciplina en el plano provincial y nacional en cuanto al nivel y a la cantidad de chicos que la practican?

Veo cada vez más apoyo de parte de la provincia y en el país, y con muchas ganas de dar lo mejor para la formación de nuevos pelotaris. No hay tantos jugadores porque no es un deporte tan popular, pero te aseguro que todo el que lo prueba, le gusta y sigue.

Crédito: Guru Fotografía

— ¿Qué es lo que más te gusta de este deporte? ¿Qué les dirías a aquellos que desean arrancar?

Me encanta la adrenalina y el ritmo con el que se juega. Me motiva a seguir el hecho de que cada vez se dificulta más, suben las velocidades de juego y aumenta la adrenalina. Si alguien me pregunta, siempre voy a recomendar que prueben para no perderse la oportunidad de conocer un deporte tan completo, tanto en lo social como en lo deportivo: te mantiene en forma y ágil, y generás nuevos vínculos y amigos.

“Me encanta la adrenalina y el ritmo con el que se juega. Me motiva a seguir el hecho de que cada vez se dificulta más, suben las velocidades de juego y aumenta la adrenalina. Si alguien me pregunta, siempre voy a recomendar que prueben para no perderse la oportunidad de conocer un deporte tan completo”

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—También jugás al rugby en Carpinchos. ¿Cómo repartís los tiempos con ambos deportes?

El rugby es otra parte de mi rutina muy diferente, pero que también disfruto con el corazón porque los dos deportes me llenan. Intento enfocarme más en el deporte que tenga competiciones a corto plazo para poder llegar de la mejor forma posible, pero siempre tomándome ambos con mucha seriedad.

—Actualmente, en la pelota paleta, ¿qué competencias afrontás y en qué categorías?

Hoy en día compito en las fechas del circuito entrerriano de tercera categoría. Y cuando puedo meterme a algún torneo un fin de semana, o si se hace algún interno en otro club y tengo la oportunidad, no la desaprovecho: entro a jugarlo con alguien que quiera compartir la cancha conmigo, no tengo problema con quien sea mi compañero.

—El año pasado tuviste la posibilidad de disputar un torneo internacional en Uruguay, ¿no?

Sí. Fue una hermosa experiencia. Fui con un compañero de Concepción del Uruguay (Juan Ignacio Guy) que me ayudó muchísimo en ese torneo y mutuamente logramos hacer un papel muy bueno, tanto en lo deportivo como en lo social, ya que conocí a gente excelente. En lo deportivo salimos subcampeones jugando contra uruguayos, chilenos y argentinos; fueron partidos difíciles, pero a todos los afrontamos y disfrutamos. De ese torneo me fui con muchas modificaciones en mi juego para ser mejor.

— Fuiste convocado a la Selección Entrerriana Juvenil, ¿lo esperabas?

Sí lo esperaba, ya que entrené mucho para esto y siento que si uno se esfuerza y la meta es medianamente posible, se puede llegar. Los otros chicos convocados también son muy buenos y quedaron atrás algunos jugadores de calidad, pero por suerte logré mostrar que estoy a la altura de las circunstancias.

“Entrené mucho para esto y siento que si uno se esfuerza y la meta es medianamente posible, se puede llegar. Los otros chicos convocados también son muy buenos y quedaron atrás algunos jugadores de calidad, pero por suerte logré mostrar que estoy a la altura de las circunstancias"

Crédito: Guru Fotografía

— ¿Proyectás en un futuro representar a la Argentina en un Mundial, o cuáles son tus sueños en la pelota paleta?

Mi anhelo o sueño sería jugar un campeonato argentino de primera categoría e intentar ganarlo en mi mejor forma. Ya un mundial es un paso que me falta por dar y todavía no puedo saber si es posible, pero claramente representar a tu país en el rubro que sea es el máximo anhelo de cualquiera.