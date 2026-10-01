Mateo Ferrer, pelotari del club Tiro Federal, quedó en la lista definitiva de la Selección de Entre Ríos de cara al Campeonato Argentino de Juveniles de Trinquete, que se disputará desde mañana hasta el domingo en las instalaciones del Jockey Club de Córdoba.

Ferrer —junto a Juan Ignacio Guy, del club Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay— integrará una de las 26 parejas que competirán en la 56ª edición de este certamen. El torneo reunirá a un total de 110 chicos procedentes de 12 provincias.

Cabe destacar que hace menos de un mes, Mateo Ferrer —en su faceta de jugador de rugby de Carpinchos— también vistió la camiseta de la Selección de Entre Ríos en el Campeonato Argentino Masculino M16.