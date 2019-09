Matías Alé y Matías Santoianni sufrieron un accidente automovilístico

Venían de realizar una función de la obra Mi mujer se llama Mauricio en el teatro La Casona, en la Calle Corrientes. Por la colisión, debieron ser atendidos por una ambulancia del SAME. La información la publicó el periodista Gastón Marote en su cuenta de Twitter.

"No pasó nada grave por suerte. Fue un choque nomás, estábamos yendo a comer con Mati, salíamos de hacer la obra. Yo venía bien por mi lado, escuchando música, muy despacito. Me chocó un auto que venía a los pedos. Por suerte no pasó nada, más que la chapa del auto mío. Está todo bien", dijo Santoianni.

mi-mujer-se-llama-mauricio (1).jpg

El actor iba manejando su Audi A3 cuando colisionó de frente contra un Chevrolet Prisma, en el que estaban un hombre y una mujer. Como consecuencia, el vehículo de los actores quedó dañado en su parte delantera.

Diego Pérez -también integrante del elenco de Mi mujer…– aportó tranquilidad. Explicó que los dos se encuentran bien de salud: no fue necesaria su atención en un centro médico. Además, hoy se realizará una nueva función de la obra, y tanto Alé como Santoianni saldrán al escenario esta noche, también en La Casona, junto a Kitty Locane, Adriana Brodsky, Luciana Ulrich, Alejandro Müller y el propio Pérez.

Más allá de la eventualidad de este accidente, que por fortuna no pasó a mayores, Alé vive un buen momento personal y profesional. Vinculado con la modelo y actriz Caterina Pugin (con ella celebró sus 42 años, el 13 de agosto), en los últimos meses se reencontró con Graciela Alfano: a su lado, años atrás, alcanzó la fama. Sucedió hace un mes, en el evento solidario Un Sol para los chicos. "Ella es muy generosa, es la persona que más me conoce sentimentalmente y con la que más cosas compartí. La sigo queriendo mucho", confesó Matías, quien además de la comedia teatral ha participado en varias ocasiones de El precio justo, el programa de Lizy Tagliani en Telefe.